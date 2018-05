Hablemos de sexo con Alessandra Rampolla

La popular sexóloga puertorriqueña Alessandra Rampolla habló con ABC TV y dejó varias frases para tener en cuenta.

En entrevista con Periodismo Joven, conducido por Jorge Coronel en ABC TV, la también presentadora adelantó el show que brindará este viernes, desde las 20:00, en el Teatro del BCP de Asunción. Leé parte de la nota y mirá la entrevista completa.

Hablar de sexo en familia

“Es bien importante que se dé esa conversación y que inicia con el nacimiento del niño o la niña, y que tendría que ser una conversación que perdure durante toda la vida. Es importante que cuando los niños son bien chiquitos, cuando se les está explicando de la boca, la nariz, el obligo, no saltar a la rodilla y dejar todo un espacio totalmente inexplorado por allí; ya hay un mensaje tácito de que por algo no se puede dar nombre a esa parte del cuerpo”.

Una generación abierta

“(Los chicos) están viviendo el cambio, siento grandemente ese cambio. Las nuevas generaciones tienen cosas más integradas porque es mucho más fácil cuando ya han legalizado ciertos temas, normalizado ciertos otros. Pero todavía está el proceso para muchas personas más grandes, ya que hay ciertos conceptos que en su cabeza entienden pero no los internalizan... estamos un poquito en ese camino de transición, que apunta hacia donde tiene que ir”.

¿Cómo mantener la pasión en una pareja estable?

“Es todo un tema. El tema de la variedad, de la priorización, de estar actualizados en término con nuestro erotismo, de tener una linda comunicación con la pareja, de que existe equidad sexual en la cama, tratarnos desde un lugar humano, de la mejor manera... eso se traduce grandemente a la cama, y no hay manera de hablar del tipo numero 42 del sexo oral si no tienes mínimamente una situación donde cada cual se puede ‘vulnerabilizar’ en un lugar seguro, cómodo... emocionalmente, no solamente físicamente”.

El orgasmo en la mujer

“Hay una desigualdad total, hasta en la definición del sexo, cuando definimos el sexo como penetración pene-vagina,que es típicamente lo que las personas entienden... están dejando fuera completamente lo que es el placer femenino porque ese tipo de relación sexual solamente aboca al placer masculino”.

“Hay mucho que tenemos que ir ajustando desde nuestras propias definiciones y volcarnos a definiciones más correctas: valorizar el placer de la mujer porque, al final del día, tampoco a ningún hombre le conviene una situación donde una mujer no la esté pasando bien en ese contexto heterosexual tradicional”.

“Fíjate que una mujer que no tiene un placer real en sus relaciones íntimas, no va a tener muchas ganas de repetirlo... ¿para qué ocupar tiempo y espacio en algo que le está dando real placer ni conexión con su pareja? Mientras que si solo encaramos desde otro lugar, pues todo el mundo lo va a querer seguir repitiendo”.

“El sexo no lo tenemos solamente para reproducirnos, es nuestra manera de comunicar amor, de conectar, de enchufarnos unos con otros y cargarnos de energía, de comunicar cosas tan lindas que no existen palabras que comuniquen y que, si lo hacen los cuerpos, entonces es la nutrición de la pareja”.

“Sin el sexo no hay pareja. El diferencial entre un mejor amigo y quien va a ser tu pareja es que a uno le quieres ‘caer encima’ y a otro no. Es bien importante que ese factor bien diferencial se pueda mantener a lago plazo, si queremos que esa pareja pueda funcionar”.

¿Y el tamaño?

“Respecto al tamaño del pene, es mucho más importante que sea gordito a que sea larguito. El grosor del pene sí hace una diferencia, en términos de la sensación que se puede recibir durante una penetración vaginal, porque al ser más grueso va a tener mayor contacto, va a frotar y va a dar mayor estimulación a las paredes vaginales y, de alguna manera, estimula el clítoris. En el caso de un pene que es más delgado si no buscas posturas donde literalmente colapse el canal vaginal para crear esa fricción, la verdad es que es nadie se entra qué está pasando mucho”.

“Un pene que es muy, muy largo -que es lo que aspiran muchas personas-, es incómodo porque la vagina tiene un tope de largo y, justamente, va a tocar contra la entrada y puede causarle causar mucho dolor a la mujer... y eso no es placentero. Así es que -en todo caso que estén muy pendientes-, siempre busquen el grosor mucho antes que el largor”.

Manipulación de la mujer

“Las mujeres manipulamos. ‘Te doy sexo si tal cosa’, y eso al final no nos convine. Nosotras tendríamos que poder querer experimentar la relación sexual por el mero hecho de la conexión, de lo rico que se siente, de la liberación de endorfinas, de nuestro orgasmo. Hay muchas motivaciones que, al final, si manipulamos con el sexo, estamos al final nosotras privándonos de nuestro placer”.

Sexo oral

“¡Cuidadito con los dientes! Porque, sobre todo con las felaciones, es todo un tema -para el área testicular, sobre todo- pero para el área de la cabeza del pene que venga un diente de repente muy afiladito a raspar, algo que no esté muy lubricado y muy húmedo, de repente puede causar dolor”.

“Es muy importante que en ese tipo de relación se cubran los dientes con los labios y se utilicen las manos, todos nuestros recursos: manos, lenguas, salivas, succión, diferentes manipulaciones manuales; incluir estimulación testicular... son varias cosas. Me parece que es una de las maneras más importantes en las que tendríamos que todos y todas ser expertos en sexo oral porque es la manera más fácil y la más íntima realmente para provocarle un orgasmo, tanto a un hombre como a una mujer”.

Tríos, swingers y parejas abiertas

“Es posible lograr una relación a largo plazo con estas prácticas. Es poco usual, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, pero reconozco a personas que llevan veintipico de años con relaciones abiertas y lo manejan muy bien. Sí requiere un nivel de intimidad y madurez muy elevado por parte de la pareja, una limitación y parámetros bien establecidos, buenas negociaciones que se dan de manera previa”.

“El tema de a monogamia como que nadie quiere discutir y la verdad del caso termina siendo una regla tácita que todos asumimos que tiene que ser así. Hay mucho miedo. Suscribimos a la monogamia como que es la única modalidad y no todo el mundo quier ser monógamo y termina sucediendo mucha hipocresía cuando realmente no todos quieren ese tipo de relación”.

“Cada cual tiene que ser dueño de como quiere vivir su vida, son cosas negociables y se pueden discutir en pareja y no es para todo el mundo, y para muchas personas va a ser motivo para que no funcione. Así que hay que tener mucho cuidado porque entre la realidad y la fantasiá son dos cosas distintas pero... sí, es posible”.

Aplicaciones de citas y redes

“Sobre las redes sociales y las aplicaciones: es la disponibilidad de tener todo al alcance de tu mano en tu dispositivo, hace una conexión muy fácil que genera una desconexión muy fácil. Es una cosa bien loca: encuentras a las personas muy conectadas a sus dispositivos pero completamente desconectadas en la vida real”.

“A veces, con tanta variedad, la gente queda aturdida y es difícil centrar. Con estas nuevas generaciones es todo un tema que estamos viendo que no están armando pareja ni priorizan el tema del sexo como lo hacían en generaciones anteriores porque les cuesta más profundizar. Entonces contrarrestar eso con herramientas proactivas que te pueden prestar atención plena a lo que está sucediendo; cualquier persona puede beneficiarse, sobre todo quienes están volcadas en nuevas tendencias”.

“Esto no va a desaparecer: si no es Tinder, es WhatsApp, Grinder, Facebook o lo que fuera. Encuentras alguito que, de repente, puede distraer tu atención y hay que prestar atención a eso”.

¿Algo peligroso en el sexo para una relación?

“La maravilla de la sexualidad humana es que es tan variada y hay para todo y para los gustos, los colores. Me parece importante plantear parámetros”.

“El sexo debe darse entre adultos únicamente, de manera 100% consensual por toda las partes, sean dos personas o 45, todos tienen que estar de acuerdo con lo que está pasando, sin ocasionarle daño físico ni emocional a ninguna de las partes y es ese realmente el área gris porque el daño físico para una persona es una agresión y otra persona te dice: ‘dame un poquito más duro, qué rico, me gustó’. Depende del gusto, la preferencia y cómo se esta llevando la relación, cómo son los parámetros individualmente”.

“Si tomas en cuenta eso te vas a dar cuenta que hay tanto, tanto, para hacer y me parece importante mirar todo el menú, elegir lo que está bueno para uno y, ojo, la parte más importante: no juzgar a las personas que elijan distinto a ti. Está todo en el menú, cada cual que coma lo que le guste”.

Alessandra Rampolla presenta esta noche en Asunción su espectáculo Alessandra te lo cuenta todo, desde las 20:00, en el Gran Teatro del BCP.

