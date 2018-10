Controles para detectar el cáncer a tiempo

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

SAN LORENZO. El Hospital de Clínicas dio inicio ayer a las actividades del Octubre Rosa, de lucha contra el cáncer de mama. Afirman que 1 de cada 8 mujeres padecerá la enfermedad, que detectado y tratada en tiempo y forma se cura.

“El cáncer de mama diagnosticado a tiempo se cura” es el mensaje que lanzan el Departamento de Oncología Médica y de Enfermería del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Asunción, en el marco del mes elegido a nivel internacional para sensibilizar sobre el cáncer de Mama. Aseguran que un diagnosticado temprano y el tratamiento oportuno, evita muertes.

La jefa del Departamento de Oncología Adulto, Dra. Ita Yoffe, detalló que desde el 1 de octubre hasta el día 19 del mes, llevarán adelante una serie de actividades para seguir concienciando acerca del cáncer de mama y su pronta detección. Refirió que el cáncer de mama es el que más afecta a las mujeres en el mundo, y según estadísticas 1 de cada 8 mujeres será afectada por la enfermedad.

Dijo que detectado y tratado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse. En más del 90% de los casos el problema radica en que las pacientes llegan en estado avanzado de cáncer y no tanto por falta de concienciación de las mismas, sino por una serie de dificultades, como el acceso a los medios de diagnóstico precoz que sean de calidad.

Además, una vez hecho el diagnóstico y detectado el cáncer, no se tiene la celeridad para que las pacientes puedan ser tratadas en tiempo y forma, por falta de insumos o turnos para cirugía, quimioterapia y radioterapia. “Un tercio de los cánceres que vemos en el servicio es cáncer de mama”, señaló la Prof. Dra. Yoffe.

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, Prof. Dr. Laurentino Barrios, dijo que para prevenir cualquier tipo de cáncer y otras enfermedades son no fumar, no abusar del alcohol, cuidar la alimentación sin olvidar que cada plato debe contener verduras, proteínas y carbohidratos. Otra recomendación es mantener un peso ideal y por último realizar 30 minutos de actividad física por día.

Insta a hacer controles

Una enfermera, Lucia Benítez, supervisora del Departamento de Enfermería, dio testimonio e instó a hacerse los controles a tiempo, para la detección precoz de la enfermedad. Resaltó que pese a trabajar en un hospital nunca se hizo los controles por falta de tiempo para ella.

Sin embargo, cuando al fin motivada por una de las campañas se sintió comprometida, se le descubrió la temible enfermedad. Señaló que le advirtieron que se le iba a caer el pelo, pero no le importó porque quería salvar su vida y con lágrimas recordó que un médico le dijo de manera irónica “te quedaba lejos el hospital”, por eso no se hizo a tiempo su control.

“Había una esperanza y a esa esperanza yo dijo que le iba a poner una actitud, un actuar, una acción. Yo me quería curar”. Les puedo asegurar que no soy una sobreviviente, soy una guerrera y para esa guerra todos los días tengo a mi lado a mi equipo, mi familia que cada día me acompaña”, resaltó

Aconsejó a las mujeres acudir a las consultas, a realizarse los estudios a tiempo para un diagnóstico temprano e insistió en el auto examen para combatir la enfermedad a tiempo. Pidió a las mujeres priorizarse, a dar su tiempo en temas de salud.

Lapachos rosados

Luego del acto se llevó a cabo el cultivo de 100 lapachos rosados, color que simboliozala lucha contra el cáncer de mama, en el predio de la institución, a cargo del plantel de enfermería. Las plantas fueron donadas por el Instituto Forestal Nacional, a cargo de la ingeniera Forestal Cristina Alejandra Goralewski.

También participaron del lanzamiento conmemorativo el vice decano, Prof. Dr. Gustavo Machain, el director de Clínicas, Dr. Jorge Giubi; la jefa del Departamento de Enfermería, Lic. Graciela Ortiz; la Sub jefa de Enfermería, la Lic. Ismelda Vázquez; personal de enfermería, funcionarios y pacientes. Además de las invitados especiales representantes del fútbol femenino de la Selección Paraguaya de Fútbol y de la selección de fútbol femenino del Club Olimpia, de la categoría principal.

Para mañana 2 del corriente se prevé que el plantel de enfermería brinde a las pacientes oncológicas servicio de manicura y luego unas charlas educativas, acerca de la utilización de pañoletas y turbantes durante la enfermedad. El jueves tendrá lugar la disertación de la Lic. Raquel Franco, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas, acerca de la alimentación saludable en el paciente oncológico.

La segunda semana habrá una serenata para los pacientes internados a cargo de la fundación “Amor en Acción”. El miércoles 10 se realizará la Primera Jornada de Enfermería del Departamento de Oncología Adultos, en la que se abordarán factores de riesgo, diagnóstico precoz, prevención y tratamiento personalizados del cáncer de mama, a cargo por médicos del sector.

El jueves 11 habrá sesión de maquillaje para pacientes, entre otros, culminando el 19 de octubre “Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama”, con una misa de acción de gracias y una caminata rosa simbólica con globos y pandorgas alrededor del hospital, con el lema “Prevenir es curar”.

Factores de riesgo

El riesgo de cáncer de mama aumenta con la edad y sus factores de riesgo: 10% se debe a factores hereditarios, que se da cuando la familia es portadora de una mutación genética específica. El 90% se deben a factores no hereditarios como la menarca temprana, es decir menstruación antes de los 11 años; menopausia tardía, después de los 55 años; no haber tenido hijos o haber tenido el primero después de los 30 años, obesidad, uso de anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal luego de la menopausia.