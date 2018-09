Arzobispo Vigano vuelve a acusar al papa Francisco

Por AFP

CIUDAD DEL VATICANO. El arzobispo Carlo María Vigano hace nuevas acusaciones contra el papa Francisco, esta vez sobre su encuentro con una ferviente opositora al matrimonio homosexual, en una carta publicada en una página web estadounidense.

En esta carta, revelada por un blog italiano Vigano, que fue embajador del Vaticano en Estados Unidos, asegura que el papa Francisco había sido informado sobre la personalidad de Kim Davis, que se opone desde hace años al matrimonio homosexual, antes de reunirse con ella durante su visita a Washington en 2015.

Kim Davis, secretaria judicial del condado de Kentucky, en el sudeste de Estados Unidos, se opuso a firmar actas de matrimonios de personas del mismo sexo, a pesar de numerosas presiones judiciales, incluso de la Corte Suprema, y de haber sido encarcelada durante algunos días.

Según Vigano, dos de los principales colaboradores del papa, el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Becciu, y el secretario de las Relaciones con los estados, Paul Gallagher, dieron su aprobación al encuentro entre el papa argentino y Davis.

Vigano ya había acusado recientemente al papa de haber cubierto durante cinco años al cardinal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales. Según Vigano, él advirtió a Francisco en el inicio de su pontificado al 2013 sobre los presuntos abusos sexuales a menores cometidos por el cardinal estadounidense.

El ''breve'' encuentro entre Francisco y Davis se produjo en la nunciatura en Washington, en la que fueron invitadas ''decenas de personas”, y todas pudieron saludarlo.

''El papa no conocía al detalle la situación de Davis y su encuentro con ella no debe ser visto como una forma de apoyo a su posición en todas estas cuestiones particulares y complejas'', afirmaba el comunicado publicado entonces por el Vaticano ante la tormenta mediática generada por este tema. No obstante, Vigano niega esta información y asegura que informó a Francisco sobre la posibilidad de este encuentro con Davis.

Según el arzobispo, Jorge Bergoglio lo aprobó, con la única condición de que también lo autorizara el secretario de Estado, Pietro Parolin (su principal colaborador). Este último no fue informado directamente por Vigano, pero sí que lo hicieron Becciu y Gallagher, según el arzobispo. La carta de Vigano fue publicada por la página web estadounidense Lifesitenews.com (contraria al aborto y defensora de una familia tradicional), tanto su versión original en italiano como otra traducida al inglés.

Este escrito también fue divulgado este sábado por el periodista italiano Marco Tosatti, autor de uno de los blogs más críticos con el papa Francisco. Tosatti reconoció haber ayudado a Vigano en la redacción de un primer texto contra el pontífice. El Vaticano no hizo ningún comentario sobre las nuevas acusaciones de Vigano.