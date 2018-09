Embajador palestino: "Nos enteramos por la conferencia de prensa"

Por Juan Carlos Dos Santos G.

El embajador concurrente del Estado palestino. Ibrahim Alzeben, conversó con ABC Color desde la sede de la embajada en Brasilia y confirmó que no estaba al tanto de la decisión hasta el momento de la conferencia de prensa brindada por Castiglioni.

"Para nosotros fue una sorpresa agradable, no sabíamos nada acerca de la posición o decisión que iría a tomar el gobierno paraguayo pues la promesa era que iban a revisar la decisión del presidente Cartes a través de una comisión especializada, y posteriormente seríamos comunicados a través de una conferencia de prensa, de hecho nos enteramos por la conferencia de prensa".

"Por supuesto que confiamos que la sabiduría del gobierno paraguayo iba a prevalecer pero igualmente le hicimos saber que cualquiera que fuere la decisión que tomen, nosotros la respetaríamos".

Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina

En cuanto a la fecha estimada para la apertura de la embajada palestina en Paraguay, Alzeben confirmó que recién a partir del próximo 10 de setiembre se comenzaría a brindar comunicación oficial al respecto y la decisión de quien va ser nombrado embajador depende de otros niveles.

No espera que Estados Unidos o Israel ejerzan presión para rever la decisión paraguaya, aunque se excusó de entrar en detalles sobre las medidas que otros países puedan tomar.

“Esperamos que pronto Paraguay abra su embajada en Ramallah, capital provisional de Palestina, donde serán bienvenidos así como en Jerusalén Oriental, la futura capital palestina”.

ismail Haniya, lider de Hamas en la Franja de Gaza.

En cuanto a la situación de los palestinos residentes en la Franja de Gaza que viven bajo la autoridad del grupo islamista Hamas, Alzeben no cree que se pueda llegar a un posible acuerdo entre Hamas e Israel sin participación de la Autoridad Palestina.

“Le aseguro que no habrá acuerdo porque Hamas es parte del pueblo palestino y no puede hacer nada a espaldas del mismo. Lo que sucede es que Israel está tratando al máximo de manipular esta situación, yo diría incluso de sobornar a algunos. Estamos inmersos en un conflicto político, territorial y no se puede sobornar con ayuda humanitaria”.

Durante la tarde del jueves 6 de setiembre, la agencia Efe informaba acerca de un pedido de la administración de Donald Trump para que Paraguay no mueva la embajada de Jerusalén.

El día anterior, el gobierno de Mario Abdo Benítez dejó sin efecto el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, medida tomada por el anterior gobierno y generó una crisis diplomática que hasta ahora ha motivado el cierre de la embajada de Israel en Paraguay. Minutos después de estos acontecimientos, desde Ramallah, se confirmaba el arribo de la embajada Palestina a Paraguay.