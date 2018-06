Escalofriantes detalles sobre ataque a periódico

Por AFP

ANNAPOLIS. Con una escopeta y granadas de humo Jarod Ramos, irrumpió en la redacción del periódico Capital Gazzete de Maryland. Los propios periodistas relataron el infierno vivido en su lugar de trabajo.

Las autoridades dijeron que el autor del tiroteo en el periódico Capital Gazette es un “adulto blanco” residente en el estado de Maryland, que fue detenido. Según medios estadounidenses, el sospechoso se llama Jarrod Ramos, tiene 38 años y demandó al periódico años atrás por una historia sobre un caso de acoso criminal en su contra.

Un artículo en el Capital Gazette, publicado en su sitio web el 22 de septiembre de 2015 y consultado el jueves por AFP , menciona una decisión favorable al diario en una demanda por difamación presentada en 2011 por Jarrod Ramos, residente de Laurel (Maryland) . En un escalofriante relato, un reportero del histórico diario, que se remonta al período colonial, contó como el atacante “disparó hacia la puerta de vidrio de la oficina y abrió fuego contra varios empleados” .

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

“No hay nada más terrorífico que escuchar disparos contra varias personas mientras tú estás bajo un escritorio y escuchas recargar al tirador” , tuiteó Phil Davis, periodista de la sección policial. “Este fue un ataque dirigido contra el Capital Gazette” , dijo en rueda de prensa el jefe de policía interino del condado de Anne Arundel, Bill Krampf, que dio cuenta de cinco muertos y dos heridos leves. Añadió que la policía investiga “amenazas al Capital Gazette en las redes sociales” .

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 de junio de 2018

“Estamos tratando de confirmar de qué cuenta eran y quién las envió” , explicó Krampf, señalando que parecían destinadas a los medios de comunicación en general e “indicaban violencia” .

Un editor Rob Hiaasen, conocido por ser mentor de varios periodistas, está entre las víctimas, según el diario The Baltimore Sun, propietario del Capital Gazette.

- Habrá edición impresa-

El editor del diario, Jimmy DeButts, se dijo “devastado y con el corazón roto. Entumecido” .

“Los periodistas y editores de @capgaznews dan todo de sí todos los días. No hay semanas de 40 horas ni grandes pagos, solo pasión por contar historias de nuestra comunidad” , escribió en Twitter.

Devastated & heartbroken. Numb. Please stop asking for information/interviews. I’m in no position to speak, just know @capgaznews reporters & editors give all they have every day. There are no 40 hour weeks, no big paydays - just a passion for telling stories from our communty. — Jimmy DeButts (@jd3217) 28 de junio de 2018

Chase Cook, un periodista del diario, dijo que el tiroteo no impediría que The Capital, la edición impresa local, saliera a la calle.

I can tell you this: We are putting out a damn paper tomorrow. — Chase Cook (@chaseacook) 28 de junio de 2018

“Mañana vamos a sacar un maldito periódico” , tuiteó. Gracie Rustin, una asistente dental que estaba en medio de un procedimiento en el segundo piso del edificio cuando ocurrió el ataque, escuchó “ruidos fuertes” pero al principio no se dio cuenta de que era un tiroteo.

Entonces la policía entró y dijo: “Váyanse, váyanse, váyanse” , contó Rustin a la AFP . El tiroteo revivió el recuerdo de un incidente de 2015 en Roanoke, Virginia, en el que dos periodistas fueron baleados durante una transmisión en vivo en la televisión local.

“Cada tiroteo como este es horrible, pero uno que ocurre en un lugar donde se hace periodismo es particularmente inquietante y me devuelve la avalancha de recuerdos de ese día trágico” , dijo Andy Parker, cuya hija Alison fue una de las víctimas de Roanoke.

- “Un ataque contra todos” -

El presidente Donald Trump, que ha estado enfrentado con gran parte de los medios desde que asumió el cargo, tuiteó un mensaje de apoyo. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a los primeros socorristas que están ahora en el lugar” , escribió.

“Un ataque violento contra periodistas inocentes haciendo su trabajo es un ataque contra todos los estadounidenses” , escribió en Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Varios legisladores llamaron a poner fin a la violencia armada. “Debemos unirnos para poner fin a la violencia” , dijo el demócrata Chris Van Hollen, senador del estado desde 2017.

“El ataque sin sentido en un periódico de Maryland hoy es enfermante. Dios bendiga a estos periodistas” , tuiteó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Según un estudio reciente, los estadounidenses poseen el 40% de las armas de fuego del mundo a pesar de representar solo el 25% de la población mundial.

De los 857 millones de pistolas propiedad de civiles, 393 millones están en Estados Unidos, más que todas las armas de fuego en poder de ciudadanos comunes en otros 25 grandes países combinados, según el reporte de Small Arms Survey.

Quienes abogan por un mayor control de las armas en Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos en los últimos meses luego de varios tiroteos escolares este año, entre ellos el de una escuela secundaria en Florida en febrero, que dejó 17 muertos, y el de otra escuela secundaria de Texas en mayo, que dejó 10 fallecidos.

Pero hasta ahora, no hubo grandes cambios. Florida subió la edad legal para comprar armas de fuego de 18 a 21 años, mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo énfasis en hacer verificaciones sobre salud mental y seguridad escolar. bur-wd/ad/cd