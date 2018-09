“Estamos decepcionados del Paraguay”, afirman

Por Juan Carlos Dos Santos G.

La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, conversó con ABC Color desde Israel, dando su opinión acerca de la situación generada entre su gobierno y el gobierno paraguayo, que culminara con el cierre de la embajada hebrea en Asunción.

Fleur Hassan-Nahoum nació en Londres, pero creció en Gibraltar, donde su padre fue el primer ministro durante más de 20 años. Ella es la primera ciudadana británica en tener un alto cargo político en Israel y conversó desde Jerusalén con ABC Color acerca de la situación que derivó en el cierre de la embajada de su país en Asunción.

“Ya era hora que el mundo entero acepte que Israel como país soberano tiene el derecho a decidir cuál es su capital. El reconocimiento de los EE.UU. y luego el de Guatemala fue muy significativo pero sobre todo muy importante por la actual situación geopolítica”, expresó.

“Cuando el Paraguay anunció que mudaba su embajada, lo vimos como un efecto dominó que iría a seguir y aun esperamos que siga para que el mundo entero entienda que tenemos el derecho de elegir el lugar donde ubicar nuestra capital” insistió.

Mario Abdo Benítez un mes después de su victoria electoral.

Marcha atrás

"Estamos muy decepcionados que Paraguay haya cambiado de idea a partir de la presión de grupos que no tienen interés en conservar la paz. Ya hubo dos intentos para llegar a un acuerdo por Jerusalén oriental, pero los palestinos lo rechazaron. Hoy Jerusalén alberga al Parlamento, los ministerios y todos los edificios públicos, por tanto se puede decir que toda la capital de Israel está asentada en la ciudad de Jerusalén.

Creí que Paraguay se mantendría entre los países valientes que tomaban firme postura pero desafortunadamente el tema de Israel es algo que puede llegar a afectar a los países de manera interna y me puedo imaginar que eso también sucedió con allí, pues esto mismo lo pudimos ver en muchos lugares del mundo.

No comprendo los detalles de la política interna en Paraguay pero es una verdadera pena que nosotros seamos quienes tengamos que pagar el precio de esta situación”, relató.

Miles de turistas llegan diariamente a Jerusalén.

Más embajadas

Ante la consulta si estaba al tanto de la posibilidad de que otros países reconozcan a Jerusalén como capital israelí, Hassan-Nahoum dijo que “en América latina hay muchos candidatos potenciales para continuar el proceso de mudanza de su embajada a Jerusalén, por ejemplo México, Perú, Honduras y en Europa, la República Checa. Hemos visitados a todos estos países incluso a Guatemala para agradecer por su decisión luego de EE.UU.”

Lobby palestino

Acerca del lobby de los países árabes apoyando la causa palestina, Hassan dijo “todo el mundo lo ve de arriba pero nosotros lo vemos desde abajo, porque mudar las embajadas a Jerusalén ayuda al desarrollo social. Hoy mismo, Jerusalén es la ciudad más pobre de Israel porque tiene una tercera parte de árabes y otra tercera parte de ultra ortodoxos viviendo en ella, por eso cuando veo lo del traslado de embajadas, no solo miro la cuestión diplomática sino veo que es una oportunidad para desarrollar social y económicamente a todos los grupos en cuanto a empleo o seguridad. En la actualidad Jerusalén es la ciudad con la mayor cantidad de árabes y de ultra ortodoxos del país”.

Por la Puerta de los Leones se accede al barrio árabe en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Naciones Unidas

En cuento a la resolución 181 de la ONU que confiere un carácter de internacional a la ciudad de Jerusalén, ella cree que “si hubiéramos podido cambiar el estatus de la ciudad ya lo habríamos hecho, pero la ONU es un cuerpo que discrimina a Israel porque hay problemas en todo el mundo pero solamente los problemas de aquí sufren por las resoluciones de este organismo”.

“En Siria por ejemplo, hay medio millón de muertos y millones de refugiados más en Europa pero la ONU no se inmuta por ellos. Lo cierto y lo concreto que es mientras no hayan cambios en la ONU, no creo que sea posible cambiar el estatus de Jerusalén”.

Los soldados israelíes recuperan el Monte del Templo durante la Guerra de los Seis Días en 1967.

La ciudad de Jerusalén fue designada durante la Asamblea General de la ONU, como territorio internacional pero esa situación no se mantuvo por la invasión de Jordania y las posteriores guerras de 1967 y 1973 que la hicieron quedar en poder de Israel.

El actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, dio marcha atrás al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel que fue llevado a cabo por su antecesor Horacio Cartes, meses después que Donald Trump comunicaba su decisión que ponía fin a una moratoria sobre la situación de la ciudad por casi 70 años tras la resolución de la ONU.