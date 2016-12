Hackers rusos ingresan a red eléctrica de EE.UU

Por ANSA

WASHINGTON Piratas informáticos rusos ingresaron en una red eléctrica de Vermont, escribe el Washington Post (WP) citando palabras de funcionarios norteamericanos que pidieron no ser identificados.

La fuente aclaró que no se conocen las intenciones de los hackers rusos. El descubrimiento fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades federales con los servicios públicos. Los códigos asociados a las operaciones de los hackers rusos se incluyen en el informe “ Grizzly Steppe ” .

La intrusión tiene el sabor de un gesto de burla luego de las sanciones estadounidenses, y tienden a demostrar que los piratas informáticos de Moscú continúan con su acción de molestia indiferentes a las consecuencias.

Según el prestigioso medio estadounidense, la penetración a la red eléctrica aparentemente no fue a los efectos de interrumpir las operaciones de utilidad, puesto a que no usaron un código para tal fin. No obstante se considera como un hecho grave y representa una vulnerabilidad potencialmente grave, con consecuencias desastrozas, especialmente para los servicios médicos y de emergencia.

El mecanismo según autoridades del FBI fue mediante correos electrónicos fraudulentos para engañar a sus destinatarios para que revelen contraseñas.