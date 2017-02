Israel dice que no permitirá entrada de buscado ex presidente peruano Toledo

Por Reuters

JERUSALÉN. Israel dijo que no permitirá el ingreso del ex presidente peruano Alejandro Toledo, quien es buscado en relación con una investigación de corrupción, antes de que sus asuntos sean resueltos en Perú.

El país sudamericano fue informado por las autoridades estadounidenses de que no planeaban impedir que Toledo se embarcara en un vuelo a Israel desde California que estaba programado que aterrizara en Tel Aviv el domingo.

"El ex presidente de Perú Toledo no podrá entrar a Israel hasta que sus asuntos sean resueltos en Perú", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin entregar más detalles.

No estaba claro si Toledo abordó el vuelo a Israel, que no tiene tratado de extradición con Perú. Un juez en Perú emitió el jueves una orden de arresto internacional en contra de Toledo y el Gobierno ofreció una recompensa de 100.000 soles (30.000 dólares) por cualquier información que conduzca a su captura.

Perú dijo que Interpol emitió una alerta roja a sus 190 países miembros para ayudar a la captura, pero Toledo no aparece en su lista de personas buscadas. Interpol no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el ex presidente peruano.

La justicia peruana ordenó el jueves la detención preventiva de Toledo por 18 meses, luego de que la fiscalía lo acusó de recibir pagos ilícitos de Odebrecht por unos 20 millones de dólares a cambio de la concesión de dos tramos de la carretera interoceánica durante su Gobierno en 2005.

Toledo, quien tiene una maestría en economía en la Universidad de Stanford, ha negado haber cometido cualquier irregularidad y no ha sido acusado ni condenado por ningún delito. El abogado de Toledo dijo que no conocía el paradero de su cliente y rechazó realizar más comentarios.

La esposa de Toledo posee ciudadanía israelí, mientras que el mandatario tiene una larga amistad con el empresario israelí Yosef Maiman, acusado por los fiscales de actuar como intermediario en los presuntos sobornos.

Un ex ejecutivo de Odebrecht dijo que personalmente negoció en 2004 los sobornos con Toledo en Río de Janeiro, aseguran los fiscales. Maiman no ha respondido a las peticiones de comentarios. En 2013, Israel acordó la extradición desde Perú de Dan Cohen, un ex juez que fue arrestado en el país sudamericano bajo sospecha de recibir millones de dólares en sobornos.