La campaña electoral en España choca con la Semana Santa

Por AFP

MÁLAGA. Faltan pocos días para las elecciones generales en España, pero en las calles pobladas de palmeras del centro de la sureña ciudad de Málaga, entregada a la Semana Santa, escasean los carteles de campaña.

Las autoridades malagueñas, como otras en todo el país, han prohibido los anuncios electorales en el recorrido de los cientos de procesiones de Pascua donde se ven penitentes con capuchas cónicas en Semana Santa. Es la primera vez en la historia moderna que la campaña de las elecciones generales coincide con este periodo, complicando la conexión de los candidatos con sus electores.

Jueves y viernes son festivos en casi todo el país y muchos lo aprovechan para tomarse la semana entera para visitar a la familia o ir de viaje. La autoridad de tráfico DGT estima que 15,5 millones de personas harán viajes largos en coche durante esta semana.

Un “desplazamiento masivo” que “dificulta a los partidos hacer llegar su mensaje”, señaló a la AFP el analista político Manuel Mostaza de la consultoría Atrevia. “Esta vez, la campaña va a durar una semana, no dos”, insistió.

Los partidos acordaron no celebrar mitines durante las procesiones y concentrar sus actos más potentes para la recta final de la campaña. El jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez aprovechó estos días para visitar regiones que viven la Semana Santa con menos fervor como Cataluña o el País Vasco.

Pero el principal partido opositor, el Partido Popular (PP), lo acusó de faltar el respeto a la tradición católica al colocar las elecciones en estas fechas y varios de sus líderes han acudido a las procesiones.

“Vamos a cumplir con nuestras tradiciones y celebrar la Semana Santa como se merece”, dijo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, antes del lanzamiento de la campaña el 12 de abril, coincidiendo con el de la Pascua.

“Oportunismo”

Su presencia en estas fiestas no siempre fue bienvenida. El líder del PP Pablo Casado fue criticado al unirse como penitente a una procesión el sábado en la ciudad de Ávila (centro).

Algunos lugareños lo acusaron de “postureo” en Twitter después de que se publicaran fotos suyas antes de participar en la procesión con la capucha cónica morada alrededor del cuello y no cubriendo su rostro. La web de información local Avilared dijo que el líder conservador había “roto una norma no escrita” de que los penitentes deben llevar siempre la capucha puesta fuera de la iglesia.

Casado y el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, habían planificado asistir el jueves a una de las procesiones más famosas del país en Málaga en la que participan cientos de legionarios españoles.

Pero la semana anterior, la Congregación de Mena, que organiza el paso, les pidió no compartir la procesión en un “escaparate político” , parecer compartido por muchos malagueños. “Este tipo de oportunismo no sería bien visto. Para nosotros, estos días son sagrados”, dijo Ángel Lázaro, un funcionario de 44 años, mientras contemplaba la llegada de los legionarios a una iglesia antes de empezar la procesión.

¿Campaña? ¿Qué campaña?

Miles de personas se alineaban en las calles de la ciudad andaluza el jueves por la noche para ver el paso de los legionarios con sus gorras con borla y sus uniformes verdes con el cuello abierto cargando un crucifijo de 180 kilos.

El desfile, que duró siete horas, es uno de los 42 organizados en Málaga esta semana. Alrededor de 61.500 personas participarán en estas procesiones que suelen atraer a 400.000 espectadores. Y los periódicos locales les dedican más páginas a estas festividades que al debate electoral. Como muchos malagueños, Carmen Fernández, una profesora de instituto de 57 años, asiste a varias de ellas cada año. “Con lo cual, no he seguido muy de cerca la campaña esta vez. De hecho, casi no se nota”, afirmó.