Miles de mujeres exigen acceso el aborto “libre y seguro” en México

Por EFE

GUADALAJARA. Una marea verde conformada por colectivos de mujeres se manifestó hoy en Guadalajara y en otras ciudades de México para pedir la despenalización del aborto y un acceso libre a los servicios para la interrupción del embarazo.

Con pañuelos verdes, que emulan al movimiento surgido en Argentina, cientos de mujeres tomaron las calles del centro de la ciudad como parte de las acciones por la acción global por el aborto legal, que se desarrolló este día en distintas ciudades de Latinoamérica. “Se estima que en México son realizados entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos, existen muchas razones para que las mujeres aborten y éstas se ven obligadas a buscar la clandestinidad teniendo abortos nada seguros”, dijo Citlali Murillo, de la organización “Calles sin acoso”, a nombre de los colectivos.

Al leer un comunicado aseguró que muchos de los abortos han acabado en la muerte de las mujeres o el encarcelamiento, además de que niñas y adolescentes son forzadas a mantener un embarazo cuando son víctimas de abuso sexual.

Las manifestantes se mostraron a favor de decidir sobre su cuerpo y a tener una sexualidad informada y rechazaron que la maternidad sea utilizada “como obligación”. “Que el aborto no sea legal le garantiza a los varones decidir sobre los cuerpos de las mujeres, que no es propiedad del Estado ni de los hombres”, exclamó.

Las manifestantes portaron pancartas con lemas como “Despenalización del aborto ¡ya!”, “Es nuestro cuerpo, es nuestra decisión”, “la maternidad será deseada o no será” y recorrieron las calles a ritmo de batucada para llamar la atención acerca de este tema.

Saría Casillas una de las manifestantes aseguró que aunque el movimiento de los pañuelos verdes nació en Argentina la realidad de México y ese país no son distintas, pues las mujeres quieren tener libertad para decidir sobre su sexualidad y su maternidad. “En realidad no es tan distante porque las mujeres queremos las mismas cosas en un sentido general, queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo, queremos tener decisiones sobre la maternidad cuándo queremos y cómo lo queremos”, expresó. Para Cecilia Vide, una uruguaya que se unió a la marcha, permitir el aborto es una solución viable para que las mujeres decidan acerca de su cuerpo, pues en su país la legislación ayudó a que no hubiese más muertes durante la interrupción del embarazo.

Considera que se han abierto nuevos espacios de diálogo para abordar este tema en la agenda pública pero es necesario que más sectores de la sociedad se involucren en ellos. “Creo que sí se van rompiendo ciertos esquemas y lo que está bueno es que en la medida de que nuevas generaciones van adquiriendo esta idea de lucha, podemos dialogar entre nuestras familias que es nuestro entorno más cercano”, indicó.

La acción global por el aborto legal convocó manifestaciones en Ciudad de México y varias ciudades de Argentina. En la capital mexicana, miles de mujeres, estudiantes, activistas y colectivos feministas marcharon para exigir que el aborto sea legal en todo México y no existan castigos por esta práctica.

Unas 2.000 personas se concentraron en el Monumento a la Madre para participar en la marcha en el marco de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, dicha movilización tuvo como punto final el Zócalo de la Ciudad de México donde el aborto es legal desde abril de 2007.

Las activistas mexicanas pretenden informar a la sociedad que la interrupción legal del embarazo es un tema salud y de derechos, para que ya no haya más prácticas de abortos clandestinos y para que todas tengan la libre decisión sobre su cuerpo.