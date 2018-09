Ministro ecuatoriano del Interior anuncia dimisión por temas personales

Por EFE

QUITO. El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, anunció hoy su dimisión por asuntos personales tras cuatro meses en el cargo, y adelantó que lo reemplazará la abogada María Paula Romo, exasambleísta constituyente.

"Hablé con el presidente (de Ecuador, Lenín) Moreno, el viernes pasado y mañana presento mi renuncia y estaré, tal vez, hasta el martes o miércoles máximo, dependiendo de mi informe de labores", señaló Toscanini en declaraciones a Efe.

El funcionario apuntó que no le sienta bien para su salud la altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito, donde está la sede del Ministerio del Interior.

"La altura como que no es muy amigable conmigo: duermo poco, se me subía un poco la presión, entonces no quiero arriesgarme", añadió Toscanini, de 63 años. Aseguró que sale "con las mejores relaciones" con el presidente Moreno, quien –según dijo–, inclusive le "ofreció una embajada en el exterior", opción que el funcionario declinó.

"Pero tengo excelentes relaciones, trabajo muy bien con él y con todo su equipo. Para mí es un honor haberlo servido", subrayó el ministro, que tras dejar el ministerio volverá a la rectoría de la Universidad de Guayaquil, en la ciudad homónima situada en la costa ecuatoriana.

El funcionario consideró, además, que ha "cumplido un ciclo importante de cuatro meses con buenos logros". Mencionó que en ese lapso se incrementó "sustancialmente" el decomiso de cocaína, así como de precursores para procesarla, se logró reducir "sustancialmente" los índices delictivos del país y adelantó que ofrecerá cifras en su informe final antes de dejar el cargo.

"Tenemos terminado ya el Plan Nacional de Seguridad y, junto con otros ministerios, el Plan de Defensa y Seguridad de la frontera norte", comentó. Toscanini dijo a Efe que de la Presidencia de la República le comunicaron que Romo lo sucederá en el cargo.

"Ya me comuniqué con ella telefónicamente para tener una conversación y hacer una transición ordenada, como debe ser", agregó Toscanini, quien exactamente hoy cumple cuatro meses en el cargo.