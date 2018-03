Así cayó la pasarela peatonal en Miami

Imágenes captaron el momento exacto en que colapsó el puente ubicado sobre la calle Osho de Miami, Florida (Estados Unidos), el pasado 15 de marzo, y la reacción de los demás conductores que estaban esperando para pasar.

La estructura, de unas 950 toneladas, aplastó aproximadamente 12 vehículos, según la publicación del diario El Comercio. El número de muertos asciende a seis hasta el momento; sin embargo, todavía se desconoce la identidad de las víctimas. Los videos fueron compartidos a través de la cuenta de Twitter de un productor de social media @OfficialJoelF.

Zoomed in and slowed down. You can see that SUV to the left come real close to being crushed. pic.twitter.com/HVlWcgC5kr