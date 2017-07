Otro gran incendio en Londres

"Diez coches de bomberos y más de 70 bomberos luchaban contra un incendio en el mercado londinense de Camden", indicaron los bomberos de la ciudad a través de su cuenta en Twitter.

We now have ten fire engines and over 70 firefighters dealing with the #Camden Lock Market fire. Please avoid the area © @CamdenJohnny pic.twitter.com/bdi5HauCLr