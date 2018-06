Papa acepta renuncia de tres obispos chilenos en medio de escándalo de abusos

Por Reuters

CIUDAD DEL VATICANO. El papa Francisco aceptó la renuncia de tres obispos chilenos a raíz de los escándalos de abuso y encubrimiento de miembros del clero, incluido el obispo Juan Barros de Osorno, la ciudad del epicentro de la crisis de la Iglesia.

ETIQUETAS

En un hecho sin precedentes en la Iglesia católica, los 34 obispos de Chile habían ofrecido sus renuncias el mes pasado, después de asistir a una reunión con el Papa en el Vaticano para abordar la crisis tras acusaciones de encubrimiento de abuso sexual en la nación sudamericana.

En reemplazo de Barros, acusado de encubrimiento en un polémico caso, el Papa designó a Jorge Concha, quien se desempeñaba como obispo auxiliar de Santiago. También aceptó la renuncia del obispo de la costera ciudad de Valparaíso, Gonzalo Duarte García, y del arzobispo de la sureña ciudad de Puerto Montt, Cristián Caro Cordero.

No estaba claro de inmediato si la decisión anunciada el lunes significaba que el Papa no aceptaría ninguna otra de las renuncias. Francisco ha prometido a los católicos chilenos marcados por una cultura de escándalos sexuales del clero que la Iglesia no los ignoraría “nunca más” ni ocultaría el abuso en su país y señaló en una carta enviada el mes pasado que la renovación de la jerarquía eclesial no era suficiente y debía ir más allá de medidas de contención.

El escándalo gira en torno al padre Fernando Karadima, quien fue declarado culpable en una investigación del Vaticano en 2011 por abusar de niños en Santiago durante las décadas de 1970 y 1980.

El cura, que ahora tiene 87 años y vive en un asilo de ancianos en Chile, siempre ha negado las acusaciones. Las víctimas acusaron a Barros de haber sido testigo de los abusos y no hacer nada para detenerlo. Barros niega las denuncias.

El investigador del Vaticano más experimentado en temas de abuso sexual, el arzobispo Charles Scicluna, visitó Chile previamente este año para analizar el escándalo y ha sido enviado nuevamente al país sudamericano para reunir más información.