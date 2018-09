Periodista argentina busca rescatar de abusos a hermana paraguaya

La panelista Nancy Duré, del programa argentino de TV "Implacables" vive un terrible momento familiar: una hermana de 14 años que desconocía le escribió desde Paraguay para pedirle ayuda.

Nancy Duré (45) vive un doloroso momento e hizo un desesperado pedido en las redes sociales: "Necesito que las mujeres me ayuden con esto #NiunaMenos", escribió la periodista en Twitter, y adjuntó una nota en la que se cuenta que está intentando rescatar a una hermana que es víctima de violencia de parte de su papá.

"Lo que yo viví al lado de este hombre siniestro es un poroto al lado de lo que ha vivido esta criatura. Vivió cosas muy graves, todos los maltratos físicos y psicológicos que se puedan imaginar", cuenta la panelista de Implacables (sábados y domingos, a las 20, por El Nueve), en diálogo con Clarín, sobre la pesadilla que sufre la niña de 14 años.

El inicio de esta terrible historia se remonta hasta hace muchos años atrás, cuando Arsenio Duré Largo emigró desde Paraguay y formó una familia. "Él empezó con agresiones para con mi mamá desde el primer momento", rememora la periodista.

Luego, llegaron los hijos y la violencia continuó. "Yo lo empecé a enfrentar a los 13 años. En esa época no se podía denunciar a un agresor. Una vez me quiso someter y salí corriendo para la comisaría, pero me alcanzó, me agarró de los pelos y me dijo 'si volvés a hacer eso te mato'", relata Duré.

Nancy, luego de la separación de sus padres, recién pudo hacer una exposición policial sobre un nuevo hecho de violencia; pero la pesadilla se frenó cuando Arsenio se jubiló por incapacidad y decidió regresar a Paraguay. Ahí -a partir de no tener más noticias de él- comenzó la cicatrización de las heridas de ella y sus tres hermanos. Pero hace dos meses una de sus hermanas recibió un desesperado mensaje vía Instagram de una niña paraguaya de 14 que decía ser su hermana. "Le cuenta que ya no vive con su papá porque pasó algo muy grave, que le hizo cosas feas. Ella le hizo una denuncia y por eso -de un día para el otro- pasó a estar al cuidado de la madre de una compañera del colegio, porque su mamá se fue años atrás y no se sabe nada de ella".

La primera reacción de Nancy y sus hermanas fue de desconfianza, analizando la posibilidad de que su padre quiera regresar a sus vidas utilizando a su hija más chica. Pero igualmente se volvieron a contactar con su hermana y comprobaron que todo lo que ella relataba era cierto, incluso similar a lo que ellas vivieron años atrás. "A mi papá le pusieron una orden de restricción", explica.

"Le dije que la quería conocer y ella se puso contenta. Así que organizamos para viajar. La nena es adorable. Tiene una fortaleza increíble, porqueluchó sola contra mi papá durante años. A su corta edad ha vivido cosas tremendas y ha podido luchar con su fortaleza para continuar".

A partir de ese momento se pusieron al frente de la situación y comenzaron a agilizar la causa judicial. "Fuimos a la fiscalía, comprobamos que la nena no fabula, como dice mi papá. Ella no quiere saber nada con volver a vivir con él", asegura Nancy, que está siendo asesorada por el estudio de abogados Ruiz Díaz Labrano en Paraguay.

A pura emoción, la periodista sigue: "Ahora estamos pidiendo la custodia y que nos permitan traerla a la Argentina. Ella está feliz con esta idea, y de habernos encontrado. Dice que por primera vez tiene una familia. Ya quiere estar acá".

Aunque la pesadilla aún está lejos de terminar. "Mi papá es un hombre muy peligroso. Está armado, es violento, psicópata y no tiene nada que perder", advierte, temiendo por su hermana.

"Por eso con mis hermanos nos pusimos al frente de esta causa", sostiene, y se ilusiona con la posibilidad de poder estar junto a la niña en los próximos meses.

"Entiendo que con el testimonio de mi hermanita y con lo que nosotras aportamos como testigos, más las pericias psicológicas; la causa debería llegar a buen puerto. Y él debería estar detenido. Y como nosotros somos sus únicos familiares de sangre, de manera rápida nos tienen que dar la tenencia y el traslado a la Argentina. Ojalá así sea antes de fin de año. Yo tengo fe que así será", afirma.

Y concluye: "Es una nena muy valiosa. Una niña adorable que no tenía un motivo para vivir y ahora lo tiene".

Fuente: Clarín