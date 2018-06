Trump y Kim a Singapur para una cumbre histórica

Por Reuters

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llegó hoy a Singapur para una histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, que podría sentar las bases para zanjar una disputa nuclear entre los dos viejos enemigos y transformar al aislado país asiático.

ETIQUETAS

SINGAPUR. Trump llegó a la base aérea Paya Lebar de Singapur a bordo del avión presidencial Air Force One, buscando alcanzar un acuerdo que podría llevar a la desnuclearización de uno de los enemigos más acérrimos de Estados Unidos, después de que una divisiva reunión en Canadá con algunos de los principales aliados de Washington tensó más las relaciones comerciales globales.

Al bajar del Air Force One en una noche tropical, Trump fue saludado por el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan. Preguntado por un periodista sobre cómo se sentía acerca de la cumbre, Trump dijo: “Muy bien”. Entonces se metió en su limusina para trasladarse a su hotel en el centro de Singapur. Kim llegó a Singapur más temprano el domingo.

Cuando Trump y Kim se reúnan el martes en la isla de Sentosa, que tiene un parque temático de Universal Studios y playas artificiales, ya estarán haciendo historia. Enemigos desde la Guerra de Corea de 1950-53, Estados Unidos y Corea del Norte nunca han visto antes una reunión de sus líderes, ni siquiera una conversación por teléfono.

Kim llegó al Aeropuerto Changi de Singapur en su viaje más largo al extranjero como jefe de estado, llevando su habitual traje estilo Mao oscuro y su distintivo corte de pelo. A su llegada también fue saludado por Balakrishnan. Entre los principales responsables que viajan con Kim está el ministro de Exteriores, Ri Yong Ho, y Kim Yong Chol, un ayudante cercano del líder norcoreano que ha sido fundamental en la diplomacia que ha desembocado en la cumbre. Kim Yo Jong, la hermana menor de Kim Jong Un, también fue identificada en su delegación.

Entre los responsables que llegaron con Trump están el secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. La dura retórica de Bolton el mes pasado enfureció a Corea del Norte y casi hace descarrilar la cumbre. Él pidió a Pyongyang que siguiera el “modelo de Libia” en las negociaciones. Libia abandonó unilateralmente su programa nuclear en 2003, pero su líder, Muammar Gaddafi, murió en 2011 a manos de rebeldes apoyados por la OTAN.

“IMPULSO DEL MOMENTO”

En declaraciones en Canadá el sábado, Trump dijo que cualquier acuerdo en la cumbre sería por “impulso del momento”, subrayando el incierto resultado de lo que ha denominado una “misión de paz”.

Funcionarios estadounidenses, haciéndose eco de lo que Trump ha dicho en los últimos días, dijeron que como mínimo les gustaría que la cumbre sirviera como el inicio de un diálogo con Corea del Norte. Esperan que los norcoreanos pidan garantías de seguridad, entre ellas una promesa de que Estados Unidos y Corea del Sur no la invadirán, y también una solicitud de asistencia económica. El Gobierno de Trump ya ha dicho que no busca un “cambio de régimen” y no tiene intención de enviar sus fuerzas al país.

Washington ha evitado prometer ayuda económica, pero ha sugerido que eso podría llegar de Corea del Sur, China y Japón si Pyongyang acuerda desnuclearizarse. En la cumbre están en juego las armas nucleares de Corea del Norte y la paz en la península coreana. Corea del Norte ha pasado décadas desarrollando armas nucleares, que culminó con un test de un dispositivo termonuclear en 2017. También ha probado con éxito misiles con suficiente alcance como para llegar al territorio estadounidense. Los dos líderes, que se reunirán a las 9 a.m. (0100 GMT) del martes en Capella, uno de los hoteles de lujo más caros de Singapur, intercambiaron insultos a medida que crecía el temor a una guerra.