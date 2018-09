Tsunami azota dos ciudades de Indonesia tras seísmo de 7,5 grados

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica confirmó la formación del tsunami en un comunicado, sin que de momento se hayan facilitado datos sobre víctimas.

El director del centro de tsunamis y terremotos de la BMKG, Rahmat Triyono, dijo al medio local Kompas que las olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros.

La agencia emitió una alerta de tsunami tras el terremoto para advertir de olas de entre medio metro y un máximo de 3 metros en la zona de Palu, que retiró siete minutos después.

