Uruguay suspende importación de productos avícolas de Chile por gripe aviar

Por EFE

MONTEVIDEO. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decidió suspender todas las autorizaciones de importación de productos avícolas que provengan de Chile, debido al brote de gripe aviar detectado en una granja de pavos del país austral

Es una medida de prudencia que no trata de perjudicar a nadie, pero sí darle las garantías a la población y a nuestros productores ” , señaló el viceministro del MGAP, Enzo Benech. Asimismo, el alto funcionario indicó que la medida, por el momento, no tiene “ fecha de levantamiento” . Benech explicó que el país andino comunicó el 7 de enero a Uruguay la aparición de “ un brote de influenza aviar en un criadero de pavos ” . “ Esta es una enfermedad que obviamente genera complicaciones, no solo para la salud sino también para el comercio entre los países ” , aseguró el viceministro uruguayo.

En este sentido, sostuvo que los volúmenes de importación de productos avícolas que estaban ingresando desde Chile “ no eran grandes ” . “ En este momento estamos revisando porque hay algunas partidas que están importadas pero que no han sido distribuidas todavía ” , afirmó Benech, quien aclaró que “ no hay ningún producto que esté a la venta que pueda presentar algún riesgo ” .

“ Hay productos que aún no han sido liberados, eso es lo que estamos analizando y próximamente vamos a comunicar ” , remarcó. Las autoridades del MGAP han instruido a los veterinarios y productores sobre los riesgos para que “ tengan cuidado ” , según explicó Benech.

La gripe aviar es una enfermedad vírica aguda, altamente contagiosa y fatal para los pollos y pavos, y el contacto directo con secreciones de aves infectadas es la principal vía de transmisión El brote en Chile se registró la semana pasada en un plantel de pavos de un sector rural de la comuna de Quilpué, en la céntrica región de Valparaíso, y pudo ser causado por unas gaviotas contagiadas con el virus, según las autoridades sanitarias chilenas.

Además de Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú también decidieron suspender las importaciones desde Chile para evitar el ingreso de esta enfermedad a su territorio.