¿Cómo elegir juguetes para el perro?

Por DPA

Una pelota, un frisbee o un peluche pueden ser buenos juguetes para el perro. No obstante, hay que tener en cuenta determinados criterios antes de dejar que el animal juegue con determinadas cosas.

El dueño debe siempre asegurarse de que sus componentes no sean dañinos para la salud del can y que su uso no suponga ningún peligro de herirlo. Y es que no hay que olvidar que mascar una pequeña pelota de goma puede llegar a causarle la muerte al perro.

Con los perros no se deben utilizar como juguetes cosas que puedan romperse o astillarse. La elección de los juguetes para el can puede compararse con la elección de los juguetes para un niño.

Las cosas que sean recomendables para los juegos del niño son también recomendables para el perro. Si a un niño no se le permite jugar con algo determinado, tampoco debería ser empleado con la mascota.