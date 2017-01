Una profesora de origen español, harta con la actitud que demuestran sus alumnos, decidió hacer realizar un discurso que se volvió viral y en el cual se queja de la educación de los jóvenes de hoy en día.

ETIQUETAS

Según el portal La Verdad.es, el detalle que hizo estallar a la maestra Eva María Romero, que se desempeña en una institución de Sevilla, fue que un padre le respondió por teléfono diciéndole que ella "estaba para aguantar" a los chicos. El mismo había recibido una llamada en la que le comunicaban que su hija tenía un mal comportamiento en las aulas. En ese momento fue que la educadora soltó la frase "me pagan por enseñar, no por aguantar".

Romero además señaló que los docentes cada vez tienen menos recursos para lidiar con los alumnos problemáticos. "¿Qué vamos a hacer cuando a un alumno no lo podamos expulsar unos días por mal comportamiento? El padre no quiere que humillemos a su hijo". Finalmente, en un acto de hartazgo la profesora culminó diciendo "no aguanto más. Llevo 19 años en esto. Solo quiero avisar que de aquí en adelante no pienso quedarme callada "por educación".

El discurso completo de la maestra se puede encontrar en la página lavozdemarchena.es. Fueron varios los padres y colegas que se solidarizaron con la educadora luego de que estas declaraciones, fuertes y contundentes, se hicieran virales.