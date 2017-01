¿A dónde fueron los cerditos?

El distrito asunceno de Santísima Trinidad vivió una jornada poco común al tener por sus calles a dos cerditos realizando un recorrido. Algunos vecinos los rescataron y llevaron a la comisaría local para que aguarden por su dueño bien custodiados.

El pasado jueves, líderes del refugio animal “Cangapolis” recibieron pedidos de auxilio de parte de algunos vecinos de uno de los barrios de Santísima Trinidad, por un par de cerdos sueltos que corrían por el paseo central en la Avenida Sacramento, casi Teniente Demetrio Araujo.

Según Mirta Ortigoza, líder del hogar animal, los pobladores le manifestaron que tanto los bomberos como agentes de la Comisaría N° 12 ignoraron las denuncias. La mujer relató que debido a esa inacción, decidió ir al sitio acompañada de otra voluntaria y, con ayuda de otros dos policías que casualmente se encontraban por el lugar y sedantes colocados por una veterinaria cercana, capturaron a los animales.

Luego de varios incidentes con oficial 1º Arnaldo Salina, quien, según la mujer, no quería que ella vaya a la comisaría para labrar el acta. Ella decidió alzar a uno de los cerditos e ir a la sede policial por su propia cuenta. “Parecía que él no quería luego que los chanchos fueran llevados a la jefatura policial pero después que le alzamos a uno y nos fuimos, no le quedó de otra que recoger al otro animal y seguirnos”, relató.

Según contó Ortigoza, los policías se excusaban con que ella no contaba con un carnet del refugio y por eso el procedimiento que ella hizo (capturar a los chanchos) era ilegal. Luego de mucha insistencia, labraron el acta en donde ella hizo constar todo lo sucedido y manifestó que, en caso de que no aparecieran los dueños, el refugio podía hacerse cargo de los chanchos.

“Los chanchos fueron cuidados en la comisaría por una representante del grupo ‘Cangapolis’ y al día siguiente pedí hablar con el fiscal interviniente, pero siguieron excusándose con que yo no tenía una credencial”, manifestó.

Finalmente, la mujer contó que no consiguieron siquiera la copia del acta y los agentes policiales les indicaron que los dueños pasaron a buscar los chanchos pero no quisieron decir quienes eran. “Nosotros le pedimos el nombre para poder hacer que paguen la cuenta con la veterinaria, por los sedantes que tuvimos que usar. Pero ni siquiera mi cuerda que usé para atraparlos me devolvieron”, expresó Ortigoza.

El hecho fue comunicado al Juzgado de Paz debido a que nadie quiso intervenir en el caso. Para el correspondiente reclamo de los animales el viernes último se presentó el señor Líder Ramón López (36), reciclador, vecino de Tabalada Nueva. Los uniformados de la Comisaría 12ª Metropolitana visitaron su domicilio para verificar todo, pues los cerditos no contaban con marcas que indicaran pertenencia.

El oficial 2º Christian Mereles de la citada sede policial, informó a ABC Color que los chanchos fueron entregados a López. Agregó que hasta este lunes, fue el único que reclamó los animales.