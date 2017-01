Ansiosa espera por Franz

Pobladores de Santa Rosa del Aguaray están a la espera de noticias de Franz Wiebe, esperanzados y rezando por su liberación, según expresó el intendente de la ciudad, Esteban González. “No tenemos novedades; estamos ansiosos”, declaró.

Ya han pasado varios días desde que los pobladores de Río Verde realizaron la entrega de víveres para lograr que el grupo criminal autodenominado EPP libere a Franz Wiebe. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene noticia alguna y todos los pobladores se encuentran ansiosos por recibir la buena nueva de que el joven fue puesto en libertad, según expresó el indendente de Santa Rosa del Aguaray, Esteban González.

“No hay ninguna información nueva; estamos a la espera de lo que pueda ocurrir. Todos hicieron un gran esfuerzo para cumplir con el pedido del EPP”, manifestó en contacto con ABC Cardinal. Asimismo, comentó que tienen la fe puesta en Dios y que aguardan recibir noticias en los próximos días. “Como autoridades, padres y vecinos, esperamos la buena nueva, es lo que más deseamos: que Franz sea liberado”, expresó.

El menonita fue secuestrado hace 189 días, por “error”, según reconocieron los propios miembros de la banda criminal. Aun así, impusieron una serie de condiciones a la familia para dejarlo nuevamente en libertad. De esta manera, los menonitas se vieron obligados a difundir comunicados y videos, así como otros medios propagandísticos de los criminales. Igualmente, distribuyeron víveres por valor de US$ 50.000 a la colonia Antebi Cue, en Concepción.

La incertidumbre entre los lugareños obedece a que no se pudo cumplir la distribución de otro paquete de víveres -también por valor de US$ 50.000- en la zona de Guahory, departamento de Caaguazú, debido a que los habitantes de esta colonia se negaron a recibir la “gentileza” del EPP para no ser parte del chantaje que deben soportar los familiares de Franz Wiebe.