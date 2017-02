Acoso “no es una piedrita” para el Código Penal

La defensa legal de la joven que denunció por acoso al sacerdote Silvestre Olmedo, hoy imputado por la fiscalía, aseguró que el cura se expone a 10 años de prisión.

La defensa legal de la joven que denunció por acoso al sacerdote Silvestre Olmedo, hoy imputado por la fiscalía, aseguró que el cura se expone a 10 años de prisión.

La abogada Sonia von Lepel, abogada de Alexandra Torres (20), quien denunció a Silvestre Olmedo por acoso sexual - el cura reconoció que le tocó los pechos - dijo que actualmente el Ministerio Público está investigando y compilando las evidencias para llevar el caso a juicio oral. El sacerdote fue imputado el 28 de diciembre pasado por coacción sexual.

“El Arzobispo de Asunción se está embarrando cada vez más. Para el Código Penal este caso no es “una piedrita” y él (Olmedo) se expone a 10 años de prisión”, dijo la abogada.

“(La posición de la Iglesia católica) personalmente no me parece extraña, viniendo de la Iglesia católica que históricamente ha apañado casos de abuso sexual en su seno, pedofilia, nunca fue muy amigable con las mujeres. Una iglesia que no considera a la mujer igual al hombre”, opinó.

Finalmente la defensora dijo que la denunciante tiene el apoyo y la contención de familia y amigos en este caso. El cura Olmedo actualmente se encuentra separado del cargo.