Agua del Pilcomayo no llega, confirma poblador

Según productores de la zona del río Pilcomayo, las aguas del cauce hídrico entraron apenas 130 kilómetros. Aclaró, sin embargo, que ya no se debe a la falta de trabajos, sino a la escasez de lluvias.

ETIQUETAS

Zenón Morínigo, productor de la zona de Margariño, departamento de Presidente Hayes, informó que, pese a que se esperaba que las aguas del río Pilcomayo ingresaran días atrás, esto aún no ocurrió debido en mayor medida a la escasez de lluvias. Precisó que hasta el momento sólo ingresaron 130 kilómetros del cauce en el lado paraguayo.

En diálogo con ABC Cardinal, aclaró que esta situación no se da por la falta de trabajos, como pasó durante la administración anterior de la Comisión Nacional Pilcomayo, dado que, según señaló, los trabajos se realizaron correctamente pese al escaso tiempo y recursos de los que dispuso el nuevo titular de dicha dependencia del MOPC.

“No se usó ningún centavo del Presupuesto 2016. (Óscar Salazar Yaryes) asumió en el mes de julio y para usar ese dinero se tenía que hacer una licitación. Ahora, la licitación para este año ya se hará en estos días”, señaló. Dijo, igualmente, que al menos G. 91.000 millones son los que no se utillizaron “y si al menos un 50 ó 60% le dan va hacer. Hay que recordar que él asumió cuando las papas quemaban”. Agregó que los trabajos que se realizaron el año pasado fueron con un remanente de 2015.

Reiteró que la construcción de un nuevo canal no será la solución por de pronto, ya que el agua no llega. “Pero va a entrar, vamos por buen camino. Hay que ser concientes de que falta mucho por hacer. Para el Pilcomayo hay que trabajar todos los años, no una vez cada diez años”, sentenció.