Albañiles denuncian falta de pago

YASY CAÑY. Albañiles que fueron para trabajos de albañilería en la construcción de dos aulas, una cocina comedor y un baño sexado, siguen reclamando el pago de sus haberes. Por este motivo había parado la obra desde hace dos semanas, según denunciaron.

La construcción, con recursos del MEC, quedó paralizada en la comunidad indígena Canindé de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú. Caldetec Ingeniería SRL es la adjudicada para realizar la obra por más de G. 415 millones.

Dicha empresa adjudicada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para realizar la obra tiene como representante legal a Jorge Humberto Limas. La firma contrató al subcontratista Santiago Ruiz Díaz, que trabaja con albañiles indígenas de la comunidad Canindé de este distrito, según Francisco Rojas, uno de los afectados.

Los obreros denunciaron que decidieron parar los trabajos porque no recibieron el pago correspondiente de la contratista.

Marcelino Duarte, uno de los afectados por la falta de pago, refirió que "hace como tres meses no estamos cobrando por los trabajos realizados". "El contratista Santiago Ruiz Díaz es el responsable y él casi no aparece en el lugar de obras. Ahora vino y se comprometió a cumplir el pago, pero es mentiroso", se quejó el nativo.

"Nosotros fiamos en las despensas de la comunidad y él a veces nos entrega 200.000 cada 15 días. Eso es poco; a mí me debe unos 600.000, a algunos más. Entre cuatro estamos, en vez de ese 200.000 nos tenía que haber pagado un millón. Ya no vamos a trabajar mientras no nos pague", indicó.

Por su parte, José Meza, arquitecto de la Caldetec Ingeniería, explicó que el pago a los albañiles es responsabilidad del contratista Santiago Ruiz Díaz.

"Estamos haciendo el cambio del contratista porque la obra está retrasada, tenemos problemas de agua y en el contrato no figura la provisión de un pozo artesiano. La obra va a continuar, está en un 60%", refirió el arquitecto.

El arquitecto dijo que la empresa le entregó G. 85 millones al contratista Ruiz Díaz para pagar a los albañiles y que no debería haber deudas o atrasos con las remuneraciones.

El coordinador de Proyectos de Infraestructura, dependiente de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC, arquitecto Alberto Bogarín, afirmó que en el MEC no existen informes sobre la subcontratación hecha por la empresa Caldetec y que además no está estipulado que pueda transferir la responsabilidad a terceras personas.

Añadió que la firma ganadora de la licitación debe informar en forma quincenal sobre la situación de los trabajos. Advierten que recurrirán a medidas más extremas si es que el MEC no toma intervención para mañana lunes.