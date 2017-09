Alegre, optimista con alianza con el FG

Por Rafael Marcial Montiel, corresponsal

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. “Al presidente Cartes ya le ganamos y le vamos a volver a ganar el 22 de abril”, dijo Efraín Alegre. Fue en durante un acto partidario en el local del Comité del PLRA de San Juan Bautista, Misiones.

El precandidato a presidente de la Alianza, Efraín Alegre, participó este sábado de un acto de presentación del precandidato a gobernador de Misiones José López (PLRA). En la oportunidad, Efraín calificó al presidente Cartes como el más poderoso en estos momentos en el país. “A él ya le ganamos y tenemos que volver a ganar el 22 de abril”, enfatizó el presidente del PLRA.

Subrayó que el presidente Cartes no es cualquier adversario, porque es el más poderoso en estos momentos. “Pero ya le ganamos y le vamos a volver a ganar”, remarcó.

“El presidente Cartes es tan poderoso que hace decir a muchos, incluso a liberales les hace decir, que nosotros vamos a perder el 22 de abril. Hay gente que nos quiere desanimar”, expresó Efraín.

Añadió que hay gente que considera a los liberales como de quinta categoría, con el argumento de que no puede ser que un liberal sea candidato a presidente de la República. “El expresidente Lugo decía que era imposible, incontenible el plan de enmienda, pea la Cartes omoñe’eva (a este Cartes le hacía hablar) que teníamos que entregarnos nomas a la dictadura”.

Y agregó: “nosotros le dijimos: los liberales vamos a salir a las calles y con los jóvenes valientes y con coraje para demostrar que en el Paraguay no hay ninguna posibilidad que se instale de nuevo la dictadura”, apuntó Alegre.

Dijo también que no solo los liberales de bien pusieron resistencia al plan de enmienda, también los que fueron torturados, los que estuvieron en el exilio. “Nunca nos doblegaron ni nuestros principios de liberales ni de solidaridad y de justicias social”, expresó.

Según Efraín Alegre también surgieron campañas en contra de la Alianza. “Nos decía que no había forma de integrar una alianza. Pero hicimos la alianza más grande de toda la historia del Paraguay.

Puntualizó que se hizo una Alianza seria y sorprendente, con responsabilidad, porque se manejó con mucha seriedad.

“Necesitábamos una figura para vicepresidente que pueda aglutinar a todos los sectores de la oposición y encontramos porque Leo Rubín aglutina a todos los sectores de la oposición, por eso es el candidato a vicepresidente de la Alianza”, dijo.

Señaló que por eso también Mario Ferreiro lider de Avanza País acompaña a la Alianza y con la grandeza de Guillermo Ferreiro quien dijo soy hombre de alianza y estoy para acompaña a la alianza ganadora. Aseguró que no termina ahí la Alianza porque también hay unión con Desiree Masi y Rafael Filizzola. También el PLRA tiene alianza con el Encuentro Nacional y con Patria Querida.

“Vamos a estar unidos con todos los paraguayos, porque una gran franja colorada también va estar comprometida con la Alianza del PLRA y el Frente Guasú”, manifestó.

Alegre exhortó a no equivocarse y elegir a los mejores liberales en las internas del próximo 17 de diciembre. “Tenemos que elegir a los mejores liberales a los que no humillan y a los que no se venden”, apuntó. Criticó a los dirigentes del “Partido Liberado — en alusión a un lapsus del jefe de Estado— quienes están dentro del PLRA pero que juegan a favor de Cartes”, dijo.