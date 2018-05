Alliana habla de un pacto entre Añetete y Efraín

El diputado Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, dijo que ya no se callará más y contó que, según le informaron, Colorado Añetete ya selló un acuerdo con la oposición, mediante cargos, para que no se acepte la renuncia de Horacio Cartes.

“Desde ahora voy a hablar”, expresó Pedro Alliana tras su reunión con el presidente Horacio Cartes en la casa presidencial Mburuvicha Róga, en la tarde de este miércoles. Contó que el Mandatario está tranquilo, pese a que hoy no hubo quorum en el Congreso para que se trate la carta de renuncia de Cartes.

Contestó al senador de Colorado Añetete Juan Carlos Galaverna, quien lo trató de “barrabrava” por las críticas que hacía al sector disidente del Partido Colorado, y que se opone a que el Mandatario asuma la senaduría activa.

“No me considero un barrabrava. Creo que me he mantenido dentro del marco del respeto, y si hablar con la verdad es ser intolerante y barrabrava, prefiero seguir siendo barrabrava”, respondió el diputado colorado.

Para Alliana todo lo que está montando Colorado Añetete es un circo y que siente “sabor a traición” porque se utilizó la figura de Horacio Cartes en las elecciones generales de abril pasado para que muchos senadores, hoy reacios al juramento de Cartes como senador activo, hayan sido reelectos.

No quiso decir cuándo llamarán a otra sesión extraordinaria para tratar la renuncia del Presidente.

Pacto con los “incendiarios”

Dijo que tiene datos sobre un pacto entre Colorado Añetete y el Partido Liberal Radical Auténtico, especialmente del sector de Efraín Alegre, para que no se acepte la renuncia de Horacio Cartes.

“Parece que ya hay negociación con algunos incendiarios del Congreso, esos que preparan bombas molotov. Si creen que con ellos tendrán tranquilidad, que les vaya bien”, sostuvo. Añadió que aparentemente ya están en las negociaciones la Contraloría General de la República y las presidencias del Senado y Diputados.

Finalmente, sobre el futuro de Honor Colorado en el próximo periodo legislativo, adelantó que serán la disidencia dentro del Partido Colorado. “No importa el cargo que nos toque ocupar. Estaremos cerca del pueblo colorado”, concluyó.