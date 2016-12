Ávalos Mariño: “Acá una bancada liberal no existe”

“Ya no me da el cuero para seguir con esto”, dijo el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño luego de la fuga de ocho votos que de vuelta jugaron a favor del cartismo, en este caso para aceptar el veto del Ejecutivo al Presupuesto 2017.

“La verdad que es decepcionante, yo estoy evaluando la posibilidad de presentar mi renuncia como líder de bancada, ya no me da el cuero para seguir con esto, acá una bancada no existe... Nosotros estábamos debatiendo, los colegas estaban con nosotros, hemos decidido no dar quorum y de ahí se levantan, suben y dan el quorum correspondiente”, afirmó el diputado.

Carlos Portillo, Esmerita Sánchez, Gustavo Cardozo, Héctor Lesme, Milciades Duré, Fernando Nicora, Juan Bartolomé Ramírez y Asa González son los liberales que una vez se allanaron a la postura oficialista y permitieron lograr el quorum mínimo para validar la sesión extraordinaria realizada esta mañana.

Lamentó que desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no haya nada que hacer para sancionar a los que se muestran serviles al Ejecutivo. “Están blindados judicialmente, todas las sanciones que desde el partido se aplican son levantadas por un Poder Judicial complaciente al presidente”, indicó.

De los ocho que dieron quorum, seis eran de la bancada de Ávalos Mariño, y los dos restantes del llanismo. Esta no es solo una pérdida política, sino también deja al país en una situación de absoluta incertidumbre a nivel presupuestario.

“Ellos vetaron porque el déficit fue a 1.7% (en el presupuesto 2017), sin embargo va a ir a 2,8 (si permanece con el presupuesto 2016). ¿Cómo vamos a repogramar más si es que el déficit va a ir mucho más?, son cuestiones que no sabemos cómo ni en qué va a terminar”, expresó a la vez de lamentar que según consideran con esto solo se afecta a sectores sociales como médicos y docentes ahora pierden los aumentos salariales que venían exigiendo.