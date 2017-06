Analizan levantar toma de colegio en Limpio

Estudiantes que tomaron ayer el colegio San José de Limpio para exigir que culminen las reparaciones estructurales de la institución analizan levantar la medida tras una reunión que mantuvieron esta mañana con autoridades del MEC.

El director administrativo, Luis Chávez, en representación del Ministerio de Educación, se reunió esta mañana con los estudiantes limpeños y les pidió levantar la medida de fuerza. Les prometió que para la vuelta de vacaciones de invierno las obras estarán habilitadas en gran parte, informó la corresponsal de ABC Gladys Villalba.

Los manifestantes solicitaron 15 minutos de receso. Luego, participarán de una mesa de diálogo para ver si prosiguen o levantan la medida.

Los alumnos reclaman que el ministerio desembolse el dinero para que la empresa concesionaria de las obras que se realizan en la institución termine los trabajos. Chávez no supo explicar si la falta de desembolso fue una falla de la empresa constructora, que no entregó las documentaciones a tiempo, o si fue un retraso administrativo del MEC; no obstante, prometió que será subsanado para la próxima semana.

Los alumnos de la casa de estudios están dando clases en el Comando de Ingeniería desde principio de año. Según indicaron, el lugar les resulta alejado y peligroso, además de no contar con las condiciones para dar clases y talleres, teniendo en cuenta que la institución tiene dos bachilleratos técnicos.

Hoy, padres de familia también llegaron hasta la institución e instaron a los estudiantes a levantar la medida de fuerza tras la promesa realizada por el MEC.