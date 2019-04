Anuncian creación del Instituto de la Carne

En 60 días más podría comenzar a funcionar el Instituto Paraguayo de la Carne gracias a la decisión del Gobierno de impulsar la creación del organismo, según dijo ayer Luis Villasanti, titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Villasanti, tras una reunión en Cancillería con el ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni, dijo que fue un encuentro de “suma importancia” porque se conformó una comisión que llevará adelante la creación del Instituto Paraguayo de la Carne.

Anunció que “tanto es el entusiasmo” en el sector ganadero que para el martes o miércoles de la semana próxima ya entregarán un anteproyecto de ley del instituto que va a ser planteado al Congreso.

Destacó que el desafío es que en unos 60 días ya esté comenzando a operar la entidad “muy necesaria” para el país, porque servirá para aumentar el hato ganadero, incrementar la exportación de la carne y llegar a los mercados premium, que es el objetivo final, según resaltó.

El presidente del Asociación Rural del Paraguay (ARP) aclaró que la financiación del futuro instituto no saldrá del Estado sino será un aporte de un dolar por cada novillo faenado de parte de los ganaderos. Puntualizó además que esta colaboración será solo de los ganadores que exportan y no para los ganaderos que faenan para el consumo interno. “Es decir, no va a haber sobrecosto para el consumidor del país”, manifestó.

La comisión que se creo para lograr el instituto de la carne está conformada por el viceministerio de Relaciones Exteriores; Jorge Dos Santos, de la ARP, y representantes de los ministerios Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, la Cámara Paraguaya de la Carne y Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), conforme a Villasanti.

El ganadero resaltó que el canciller Castiglioni se puso como un desafío personal la instauración del instituto y dijo que la participación de Relaciones Exteriores es clave porque la apertura de los mercados internacionales se hace a través de los embajadores paraguayos. “La apertura de los mercados primero es una cuestión política para luego convertirse en un tema de comercio internacional”, señaló Villasanti.