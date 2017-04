Apoyo “falso” a familia Rodrigo

El Ministerio del Interior “falseó” un supuesto gesto de solidaridad a la familia del joven liberal asesinado por policías, Rodrigo Quintana, según denunció el concejal de la Colmena Diego Garcete. Dicen que el Gobierno no se hizo responsable.

Lo que hacen es “una transmutación de la realidad”, dijo el concejal respecto a la visita del Director de Derechos Humanos, Hugo Samaniego del Ministerio del Interior a la familias Rodrigo Quintana en la Colmena. De hecho la visita existió pero acusan que fue de manera personal, ya que hasta ahora no ven que el Estado se haya hecho responsable de la muerte del joven liberal.

“Ellos estuvieron de visita y llegaron a la casa, en carácter personal, es más creo que el hijo está casado con una familia liberal de la colmena y fueron por ahí, vinieron a visitar y solo se sacaron foto”, dijo. En la publicación del Ministerio, Gloria Quintana, hemana de Rodrigo también recrimina el postéo cuestiona: “Esto ya es el colmo, cómo pueden aprovecharse del dolor ajeno…¿acaso no tienen familia?”.

La publicación del Ministerio del Interior indica que los miembros de la “Comitiva ratificaron a la familia Quintana la obligación de búsqueda y pronto esclarecimiento de los hechos acaecidos. Además, los funcionarios ministeriales quedaron a disposición de los miembros de la familia, para colaborar o acompañar cualquier eventual situación”.

“Esa no es la realidad, lo que hubo fue una visita de un funcionario del ministerio (...) en carácter personal, nada más, ellos tratan de llevar al plano de que el Estado se hace responsable”, dijo.

“Institucionalmente el Estado no se hizo responsable. Horacio Cartes no se acordó de la muerte de Rodrigo en la mesa de diálogo, hasta ahora no le hacen mención, los circuitos cerrados proporcionados por el PLRA para investigar la muerte de Rodrigo, fueron utilizados para imputarle a jóvenes liberales” remarcó.

Acusó que lejos de sentir la solidaridad del ministerio del Interior, toda la comunidad siente que se persigue a quienes aún resisten en contra de la enmienda ilegal. “Hay una percepción, desde el concepto de la familia y nosotros como comunidad y como partido, decimos que el gobierno persigue a los seguidores del PLRA y quienes combaten contra la enmienda, sin embargo se olvida de la obligación institucional de investigar un crimen atroz de una institución”, expresó.

Lamentó igualmente la actitud de los senadores llanistas que insisten en sostener el tema que dividió a la sociedad y llevó a la muerte de Rodrigo. “Acá aparentemente lo que quieren es que el Partido, o que Efraín se calle y se convierta en un silencio cómplice y a mi como compañero y amigo de Rodrigo me duele que referentes del partido, ni siquiera se acercaron a dar los pésames. El gobernador Blas Lanzoni, ni Blas Llano, ni otros senadores de mi partido se acercaron a la familia a decir mis pésames y condolencia”, lamentó.

A esto sumó que existiría una especie de campaña sucia para tratar de hacer pasar que Alegre intentaría aprovechar electoralmente la muerte del joven.