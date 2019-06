Arrancó cooperación tripartita

Si bien ayer no pudo darse la cita entre Mario Abdo, la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich y el ministro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, finalmente este martes el mandatario viajó a Amambay y se inició la cooperación antinarcotráfico.

En expectativa quedó ayer lunes el encuentro entre Mario Abdo Benítez y ministros representantes de nuestros dos países vecinos, Argentina y Brasil, en pos del inicio de una operación que busca unir fuerzas de las naciones para combatir el narcotráfico regional.

Finalmente, el mandatario que ayer suspendió su vuelo debido a que las condiciones climáticas no eran las adecuadas, hoy llegó a la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y se encontró con la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich. En el encuentro oficial también estuvo presente el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, a quien ayer ya le tocó reunirse con el ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro.

Arnaldo Giuzzio contó que es la primera vez que la ministra argentina visita esta zona del país, por lo que conocería en pleno campo de acción una operación de erradicación de marihuana. “La idea es que ella y su equipo participen de un modelo tradicional de destrucción de cultivos de marihuana".

Esa experiencia, queremos que pueda replicarse posteriormente en Argentina. Todo a través de un convenio que ya prácticamente está hecho, es simplemente iniciarse en el próximo semestre”, manifestó el titular de la Senad.

El acuerdo intergobiernos se denomina Operación Nueva Alianza.

"Tenemos que ser más inteligentes"

En rueda de prensa, la ministra Patricia Bullrich dijo que estaba muy satisfecha de visitar territorio paraguayo y que considera la cooperación “enormemente importante”.

“Para la República argentina trabajar con la Senad y Paraguay, y que además venga el presidente es importante. Nosotros tenemos que trabajar en equipo, a través de la Gendarmería y la Prefectura tenemos establecidos enlaces. Las narcoorganizaciones, una parte en Paraguay otra en Argentina, trabajan conjuntamente, y nosotros tenemos que trabajar mejor, más inteligentes y organizados”, aseveró la representante del gobierno argentino.

Añadió que la erradicación en la zona de cultivos es mucho mejor pues “así se evitan los homicidios, los enfrentamientos, que se comercialice la droga en distintos lugares, y el narcomenudeo”.

Enfatizó que posteriormente quieren repetir este operativo en una zona más cercana a la Argentina, y que para el efecto, ya han fijado fecha aproximada con la Senad, en el mes de octubre.

“Esto es inédito porque siempre la erradicación se hacía con otros países que venían a generar estos modelos, ahora lo hacemos entre nosotros. Es un salto de calidad en nuestras relaciones”, resaltó la ministra Bullrich.

Cooperación en tres áreas

Explicó que la cooperación se desarrollará en tres áreas clave: “inteligencia criminal, para saber cómo trabajan las bandas de un lado y del otro, información operacional, para trabajar sobre decomisos tanto en agua como en tierra, y erradicación de cultivos”.

Agregó que ofrecieron a nuestro país la cooperación de dos entidades argentinas. Por un lado, el Inca, una entidad que monitorea toda la plantación que tiene Argentina de distintos productos, con el objetivo de hacer suplantación de plantaciones, en la medida en que se saca la marihuana.

Otra institución del vecino país que cooperará será Conaes, el organismo aeroespacial que permitirá trabajar a la Argentina con nuestro país en la medición de las áreas sembradas.

“Son nuestras dos propuestas concretas, el presidente Mauricio Macri ya ha dado el visto bueno”, finalizó la ministra Patricia Bullrich.

“Obligados a mejores resultados”

Abdo Benítez resaltó que su presencia marca la renovación del compromiso en el fortalecimiento un combate tripartita al tráfico de drogas. “Nos sentimos obligados en tener mejores resultados contra el crimen organizado. El Paraguay ha avanzado en términos de decomiso como nunca en su historia. Nos adjudicamos con bienes patrimonio del crimen organizado por primera vez en la historia de nuestro país. Tenemos una estancia a nombre del Estado y cuatro que están siendo administradas por Senabico”, indicó.

Por otro lado, el mandatario resaltó que los operativos ya han asestado un golpe “de más de 150 millones de dólares al crimen organizado. Eso nos permitirá fortalecer nuestra estructura financiera para aplicar esos recursos en beneficio de la ciudadanía”.

Recordó que este es un proceso que debe culminar en sentencias condenatorias en contra del crimen “para que el estado recupere la confianza en nuestro sistema de República”.

Por otro lado señaló que existen muchas limitaciones económicas en cuanto a recursos que deben disponer las fuerzas de combate al narcotráfico, y los felicitó por “dar resultados aún con precariedad, todo a través de la voluntad”.

“El 1 de julio cuando vaya al congreso a exponer mi primer año de gestión hablaré de la necesidad de articular una estructura financiera, para que haya previsibilidad presupuestaria y así mejorar nuestra capacidad operativa”, dijo el mandatario, quien recordó otro de los méritos del gobierno: “Conseguimos duplicar la donación de Taiwán. Hoy hay una asistencia de 150 millones de dólares. Ademas, incorporamos cuatro helicópteros, dos llegarán en setiembre y dos el año que viene”, citó Abdo.

“No golpear al pequeño productor”

El presidente fue consultado sobre si las operaciones planeadas no terminarán afectando al campesino agricultor de marihuana, que es es eslabón más débil de la cadena porque no tiene otra opción en medio de la pobreza. Ante esto Abdo Benítez respondió que ya no quieren “simplemente golpear al pequeño productor”, sino que a los grandes integrantes del crimen organizado.

“Estamos trabajando para buscar cultivos alternativos con asistencia del Estado, ayuda crediticia, técnica, programas que se inician. No todo se resolverá en un año pero deben ser programas sostenibles, por ejemplo, hay experiencias sobre la utilización de suelos que ha sido históricamente cultivados con marihuana y se han podido migrar a otros cultivos”, manifestó el presidente.

Según precisó el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter, en la primera etapa de la operación NuevaAlianza, en Pedro Juan Caballero, ya lograron erradicar unas 750 hectáreas de cannabis al año y anular 2.250 toneladas de droga.