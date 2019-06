Arrom y Martí: solo esperan levantamiento de refugio

El fiscal Federico Delfino, designado para atender la causa de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, señaló que solo esperan que se confirme o levante el estatus de refugiados de los mismos en Brasil para activar los mecanismos de captura.

Delfino, quien tomó la causa luego de que la agente Sandra Quiñónez fuera designada fiscal general, precisó que el 14 de este mes se estaría sabiendo si se confirma o levanta el estatus de refugiados de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

Mientras tanto, en nuestro país, el fiscal de la causa Federico Delfino ya se encuentra trabajando de cerca con el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán, previendo todo lo que corresponda hacer para librar el exhorto y capturar a los hombres, que son los únicos pendientes de procesar por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

“Principalmente habría que esperar un plazo que otorga el Comisión Nacional de Refugiados (Conare) para una eventual apelación que podrían ejercer esas personas, y a partir de ahí activar los mecanismos. Pero ellos están con orden de captura código rojo, es decir, abandonan Brasil y pueden ser capturados en cualquier país” explicó el investigador.

Se le consultó si existe la posibilidad de que Arrom y Martí encuentren una vía de escape en algún territorio que coincide idelógicamente con ellos, como por ejemplo Venezuela. Ante esto el agente informó que no quiere aventurarse. “Tengo que hablar sobre lo que está pasando, no puedo hablar sobre lo que todavía no se dio. Es una cuestión que escapa a nuestra labor como Ministerio Público, de eso está encargada la Policía Federal brasileña”, señaló.

Aclaró en lo que respecta a Paraguay, los investigadores ya cumplieron con todo. “Solo estamos esperando el levantamiento de esa condición (refugio) para ya requerir el exhorto.

Al levantarse el estado de refugiados, Arrom, Martí y Colmán tienen que ser tomados inmediatamente para darse cumplimiento a la orden de captura internacional que Paraguay dictó.

Esta es la única causa por la que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán tienen que responder en nuestro país. De los tres, Colmán fue el único que no planteó una demanda contra el Estado.