Artesanos no ven el “crecimiento económico”

Algunos artesanos del Instituto Paraguayo de Artesanía dijeron que este año la venta no ha sido muy buena en la Expo 2017. “¿Dónde está ese crecimiento sostenido que se habla a nivel de poder? No existe eso para nosotros”, expresó uno de ellos.

Objetos hechos con cerámica, esculturas de madera, tallados en madera, vestimentas de ñandutí y tejidos de lana son solo algunas de las artesanías expuestas en el pabellón del Instituto Paraguayo de Artesanía en la Expo Feria 2017.

ABC Color hizo un sondeo con algunos de los vendedores para ver cómo estuvo el movimiento durante los días de exposición, pero la mayoría de las respuestas no fueron muy positivas. Al parecer, para estos artesanos el panorama no ha sido tan bueno económicamente como en otros sectores.

Marcos Amarilla hace trabajos forrados y tallados en cuero y se encuentra normalmente en el Paseo del Artesano de Asunción. Comentó a este medio que para su rubro hace tiempo la situación está complicada.

“¿Dónde está ese crecimiento sostenido que se habla a nivel de poder? No existe eso para nosotros, eso solo es para el segmento pudiente, porque hace un año y pico que nos estamos comiendo el negocio y aquí para la envergadura de este evento se vende pero poco en relación a lo que fue en años pasado”, añadió Amarilla.

Dijo que lastimosamente no es posible competir con empresas mayoristas, son los turistas lo que más compran y que en los últimos 10 años las ventas han caído estrepitosamente. “Creo que este gobierno no es para la gente, no se pone en el lugar de la gente, gobiernan para su sector para los empresarios, para la gente pudiente, esa es mi percepción. Nosotros nos estamos comiendo el negocio, vendemos, comemos y de repente no tenemos cómo reponer”, finalizó.

“Hace un mes que estamos parados”

Bélgica Castro trabaja con zapatillas artesanales y arreglos florales, dijo que la venta bajó muchísimo este año. Relató que para realizar una zapatilla a base de cuero se requiere de tres personas y hace un mes y medio que detuvieron la producción. “Tenemos mercadería acumulada y no hay salida. En años anteriores era un movimiento bárbaro, no se daba abasto, los 15 días había que renovar el stock y ahora no hay nada”, señaló.

“No vemos mucha concurrencia”

Angélica Ríos y Magdalena Ortega coincidieron en que no hay mucha demanda de sus productos. Ellas vienen desde Areguá y venden ornamentos de cerámica de diversos tamaños y colores. “A lo mejor por la crisis que estamos pasando, pero salvamos. Pasa que no vemos mucha concurrencia de gente y la mayoría ya gasta todo su dinero hacía allá”, expresó Magdalena.

El ñandutí también se hizo presente

Brígida Centurión de Itauguá, tejedora de ñandutí, afirmó que en estos días de frío estuvieron tambaleando pero asegura que no se puede quejar. “El ñandutí es preferido de todo el mundo. Yo demuestro también mi trabajo de vez en cuando, la gente se equivoca cree que no se hace a mano, pero nunca hubo a máquina por suerte. De esto vivo yo y la gente que está conmigo también”, declaró.

Trabajos de San Miguel, Misiones

“Bajó mucho la venta para San Miguel, departamento de Misiones, el año pasado tuvimos mucha venta, no había tanta gente pero vendimos mucho. En San Miguel sí hay mucha venta, ojalá que el día sábado y domingo venga más gente y se venda un poquito más. Parece que la gente mezquina la platita que tiene para comprar, quizás por las inundaciones, hay muchas pérdidas”, agregó Andresa Altamirano.

“Una exageración es el precio de las entradas”

Celso Limenza, tejedor de alfombras, además vende los accesorios y se ofrece a enseñar la técnica para la realización de su arte. Dijo que la pobreza se está sintiendo. “Lo nuestro pues es un lujo, digamos”, opinó. Toda su vida se dedicó a la artesanía y comentó que según su parecer es una exageración de las organizaciones el precio de las entradas.

“En vez de pagar ese precio, hubiera sobrado para comprar algunas cositas. En Argentina por ejemplo no se paga entrada, ¿no podemos pio nosotros copiar un poco esas cosas buenas?”, se preguntó finalmente.

Todos los entrevistados coincidieron en que los objetos pequeños son los preferidos por la gente.