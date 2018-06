SEN inició asistencia ante frío en las calles

El ministro de Emergencia Nacional informó que asistieron a 18 personas en Ciudad del Este y a 13 en Asunción y Central dentro de lo que es el “Operativo invierno”, que consiste en dar refugio a gente que vive en la calle en días de intenso frío.

ETIQUETAS

Joaquín Roa conversó este domingo con radio ABC Cardinal y detalló que en Ciudad del Este, de las 18 personas asistidas, 10 fueron al refugio habilitado y ocho prefirieron no hacerlo; sin embargo, igual les fueron dados elementos de cuidado personal, colchas y colchones. En Asunción y área metropolitana, 13 varones en situación de calle fueron llevados entre anoche y hoy al refugio de la SEN en Fernando de la Mora.

Lea más: Albergues para el frío

El titular de Emergencia Nacional reiteró que este operativo se pone en marcha cuando las temperaturas son de 10º C para abajo. Recordó que no existe una ley que les permita llevar a estas personas indigentes a los refugios, sino que se les da esa opción y que muchas no la prefieren. Es por esto que la SEN les deja mantas, colchones y bebidas calientes y luego les hacen un monitoreo.

Lea más: Frío durante toda la semana

La SEN también habilitó refugios en Santa Rosa del Aguaray, que sirve a las zonas de San Pedro y Nueva Germania, en Salto del Guairá y en Encarnación, pero en estos sitios no hubo asistidos. Sí hubo tres personas en el refugio de Concepción.

Las personas que van a los refugios, aparte de cama y alimentos, reciben asistencia médica y se les ofrece duchas. Para las mujeres existe un equipo especial de asistencia y cuidado personal, reiteró Roa.

El ministro Roa pidió llamar al 911 o al (021) 440-997 para que la ciudadanía cuente dónde están estas personas que viven en la calle y de esta forma ofrecerles asistencia. En el caso de los niños, la línea habilitada es el 147.