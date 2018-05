Asume nuevo presidente del Senacsa

Por Antonia Delvalle Castillo, corresponsal

SAN LORENZO. Fredis Estigarribia, nuevo presidente de Senacsa nombrado por el Poder Ejecutivo, asumió esta mañana. El saliente, Hugo Idoyaga, queda como delegado paraguayo ente la OIE, anunció el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting.

El acto se llevó a cabo en la sede del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), con la presencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti.

Idoyaga deja el cargo luego de casi seis años, tras el escándalo de carne vacuna importada del Brasil sin la certificación sanitaria, en este caso por parte de los frigoríficos Concepción, Guaraní, All Food y un cuarto cuyo nombre no mencionó.

Idoyaga deseó éxitos a su reemplazante y dijo que muchas cosas buenas se concretaron, como la dotación de laboratorio, pero que no pudo cumplir con los funcionarios en cuanto al aumento salarial requerido. Su reemplazante, el Dr. Fredis Estigarribia, quien siendo veterinario ocupó hasta ayer en forma irregular la “titularidad” del Instituto Forestal Nacional (Infona), desde setiembre del año pasado, porque según la ley debe ser un ingeniero forestal, agradeció los buenos deseos.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, acotó que no venía a hacer ningún cambio, sino solamente a poner un nuevo titular a una institución que evidentemente a nivel internacional ha cobrado prestigio; por ello, acotó que Idoyaga será designado delegado paraguayo ante la OIE, organismo internacional del cual fue recientemente nombrado vicepresidente.

Pidió a todos los sectores seguir trabajando con el mismo esfuerzo, unidos y en compresión, para cerrar definitivamente el lamentable episodio que -dijo- no debe afectar al producto estrella del país.

Señaló que fue largo el camino recorrido para que Paraguay llegue al sitio donde se encuentra y que se debe conversar con los representantes de los frigoríficos que incurrieron en la falta, pero que esto no se interprete como que se realiza con otros fines que no sea buscar soluciones, pero no al margen de la legalidad.