Sicarios atacaron al intendente de Paranhos

El intendente de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB), fue víctima de un intento de asesinato en la noche del jueves alrededor de las 21:00. Un de los supuestos sicarios ingresó a su vivienda cuando el mismo llegaba de un viaje.

El alcalde Dirceu Bettoni, en la noche del jueves, fue alcanzado por varios tiros. Las balas impactaron en el lado maxilar, puño, hombro izquierdo y abdomen del intendente, según informaciones preliminares.

Tras el atentado, el jefe comunal de Paranhos fue llevado al Hospital Nuestra Señora de la Concepción del distrito, pero luego fue trasladado a una unidad de salud en Amambai para una mejor atención. No se sabe el trasfondo, pero resulta llamativo que los responsables del atentado no se llevaron absolutamente nada, por lo que no se descarta que sea por encargo, refieren datos extraoficiales.

La Policía Civil, con el auxilio de cámaras de monitoreo, ya identificó a uno de los sospechosos del atentado contra el alcalde, ocurrido en la ciudad fronteriza con Paraguay a escasos cuatro kilómetros de Ypejhú, según el comisario Gervasio Jara, jefe de la comisaría 6ª.

Según medios brasileños, uno de los presuntos atacantes de Dirceu Bettoni sería Jefferson Moreira, a quien se lo ve en una de las cámaras de circuito cerrado, ubicada en las inmediaciones de la vivienda de Bettoni.

El intendente ahora está estable tras ser sometido a una cirugía y ya no corre riesgo de muerte, indicaron las fuentes. No hay muchos datos, según el comisario Jara.