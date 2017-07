“Esta es la peor comisión del Pilcomayo”

Mañana a las 09:00 será la audiencia pública en la Dirección de Contrataciones por la licitación del dragado del río Pilcomayo. Zenón Morínigo, productor de la zona, pidió presencia de la prensa y dijo que la comisión actual es la más negligente.

En contacto con ABC Cardinal Zenón Morínigo solicitó la presencia de la ciudadanía y señaló que esta comisión del Pilcomayo es la más negligente.

Según sus expresiones, la Comisión del Pilcomayo les prometió que iba a incluir en la licitación a la empresa que hizo la demostración del dragado en el río Pilcomayo y ya cuando se estaba por hacer la licitación, descubrieron que la mayoría de las empresas no podía entrar en esa licitación. Solo una cabría teniendo en cuenta lo que estaba en el pliego de bases y condiciones.

Morínigo comentó que solicitaron una audiencia privada con Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Al conseguirla, le “explicaron con detalles y se le dijo que solo una empresa podía estar, y que cualquier empresa podía ser subcontratada por esta, lo cual representaría un gasto mayor”. Tras esto lograron que se llame a una audiencia pública.

Dijo que mañana le pedirán una explicación ya que hubo prácticamente un año para hacer la licitación; ahora ya “estamos en julio” y luego se vendrán de vuelta las lluvias.

“Esta es la peor comisión que yo conozco de la Comisión Nacional de Pilcomayo, siempre hicimos un trato de que íbamos a ayudarnos. Somos humanos, podemos equivocarnos y tenemos que reconocer, pero con él ya no ocurre eso y estoy hablando del Ing. Óscar Zalazar; ojalá alguien le haga escuchar eso”, añadió.

Finalmente dijo que el agua que entró al Pilcomayo fue por un trabajo anexo que hizo la Gobernación de Boquerón. “Fue una gracia de Dios la que evitó que una zona no quede inundada, no es porque él hizo un trabajo en forma, no es que hizo un buen trabajo. Porque si había una crecida grande del Pilcomayo, muchas zonas quedaban inundadas. Cada vez estamos peor por culpa de esta gente que es negligente al máximo”, concluyó.