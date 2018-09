Autopsia determinará cuándo murió bebé

La Dra. Lorena Ocampo, directora de Salud de Caaguazú, indicó que los resultados de una autopsia determinarán si la niña de un año y diez meses que falleció el miércoles en la comunidad de R.I. 3 Corrales llegó o no muerta al centro de salud local.

Una niña de un año y diez meses llamada Pamela Jazmín Bogarín Cabañas falleció el miércoles en el distrito de R.I. 3 Corrales, en Caaguazú, por complicaciones de una neumonía. Según denunciaron los familiares, su deceso se produjo debido a la falta de un equipo de oxígeno y de un especialista en el puesto de salud de esta localidad.

Al respecto, la doctora Lorena Ocampos, directora regional de Salud, dijo que es cierto que en la Unidad de Salud Familiar local no cuentan con el manómetro para administrar el oxígeno del balón con el que cuenta la dependencia sanitaria. “Haya o no haya el manómetro, la criatura ya no estaba viva”, dijo Ocampo, teniendo en cuenta el documento firmado por la enfermera que recibió a la pequeña.

Lea más: Denuncian muerte de niña por falta de equipo de oxígeno

“Fue una falta de los familiares de recurrir a donde corresponda, es eso lo que me informa la gente de la unidad de salud familiar. Ella llega junto a su abuela ya sin signos de vida a la institución”, afirmó la autoridad sanitaria. Sin embargo, ella ordenó una autopsia del cuerpo de la bebé para determinar la hora de la muerte.

“Si yo refiero esta información sobre la niña es en base a los datos que tengo ahora. Voy a recibir más información esta mañana (...) Si hubo una negligencia, voy a ser la primera en sancionar. Llevaron a la niña para que se le practique una autopsia y saber el motivo del fallecimiento”, aseguró Ocampos.

La madre de la niña es Elva Bogarín (20), quien la dejó al cuidado de la abuela para trabajar en Asunción como niñera. El licenciado Porfirio Rivas, quien atendió a la niña, reconoció que el equipo de oxígeno está fuera de servicio, pero afirmó que la criatura fue llevada al nosocomio local por un vecino, sin sus familiares y ya sin signos de vida. “Ya nada se pudo hacer”, acotó.

Finalmente, Ocampos acotó que hará un pedido para suplir los medicamentos e insumos faltantes luego de una auditoría que ordenará hacer.