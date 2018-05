Autoridades ignoran reclamos del Chaco

Días atrás, varios referentes de la comunidad chaqueña habían presentado una nota para protestar por las diversas precariedades del sistema de salud de la región. Monseñor Gabriel Escobar cuestionó que hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

“No puede ser que nuestra gente se muera por mala praxis o porque no tenemos las herramientas mínimas para atender a un paciente”, lamentó monseñor Gabriel Escobar con respecto a la crítica situación de la salud en el Chaco. Cuestionó que hasta la fecha no hayan recibido respuesta alguna de las principales autoridades sanitarias a la carta difundida días atrás.

Comentó que el Centro de Salud de Fuerte Olimpo no puede ser considerado como un hospital de cabecera de la región. “Es como si fuera que estamos todavía en el siglo XX, estamos muy atrasados. Hay dos cosas que tenemos que atacar, que son la infraestructura y también el tema de profesionales”, señaló.

Comentó que el ministro de Salud, Carlos Morínigo, se había comprometido a intervenir el hospital pero hasta ahora no ha pasado nada. “Estamos expectantes los pobladores de Alto Paraguay para que se tomen medidas (…) Sabemos que la salud es algo con que no se puede jugar, porque la vida ya no se recupera”, expresó en otro momento.

Según monseñor Escobar, no cuentan con médicos especializados porque muchos ya han ido jubilándose o pedido su traslado. Además, en los últimos meses han ocurrido varias muertes por presuntas negligencias o precariedades sanitarias.