Exigen ser reubicados cerca de sus casas

Damnificados del barrio Ricardo Brugada (Chacarita) exigieron que el convenio de la Municipalidad y el Ministerio de Urbanismo con Hábitat Para la Humanidad establezca que sean reubicados lo más cerca posible de sus hogares. El documento será modificado.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, y el ministro de Urbanismo, Danny Durand, realizaron este miércoles una reunión con los damnificados del barrio Ricardo Brugada (Chacarita) para la firma de un convenio de la Comuna asuncena, El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) con la organización Hábitat para la Humanidad de nuestro país.

Los afectados por la crecida del río Paraguay exigieron que el convenio sea modificado ya que quieren ser reubicados lo más cerca posible de sus hogares, es decir, en su mismo barrio, lo cual es “compresible, según Ferreiro a ABC Color.

Asimismo, Ferreiro dijo que la investigación que abrió el Ministerio Público ante la ocupación y destrucción de la plaza Juan de Salazar “que es procedimiento que se tiene que hacer” y que están trabajando en solucionar la problemática lo antes posible.

No obstante, justificó la acción de los damnificados ya que están desesperados ante la abrumadora crecida. Ferreiro mencionó que buscarán un acuerdo con estos damnificados para evitar el desalojo policial y actos violentos.

Una posibilidad, conforme al intendente, es trasladar a estas personas al parque Caballero, donde hay un espacio donde podrán asentarse y estar cerca de sus viviendas que ahora se encuentran inundadas por las aguas del río Paraguay.

Ferreiro informó que el convenio será modificado con las correcciones sugeridas por los damnificados cuya participación fue aplaudida por el mismo. “A mi me parece bien, no hay que asustarse de eso, así tiene que ser la participación ciudadana. No se le puede imponer a la gente”, dijo.