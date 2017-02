Basura en calles de Limpio genera quejas

Por Emilce Rolón Morales

Pobladores de la ciudad de Limpio están sin servicio de recolección de basuras desde hace tres semanas, según las innumerables quejas. Bolsas con todo tipo de desechos “adornan” los diferentes barrios.

Los reclamos de los usuarios se extienden en las redes sociales, en tanto que desde la Municipalidad limpeña y la empresa Cotreco, encargada de proveer el servicio, no brindan respuesta alguna ante el deficiente servicio.

De acuerdo a los datos, en principio fueron los barrios quienes sintieron dicho retraso, pero desde hace unos días la problemática llegó a la zona céntrica de esta ciudad, cuyas veredas se encuentran llenas de basuras.

Las quejas y reclamos no se hicieron esperar y los usuarios manifestaron su inquietud tanto a los representantes de la empresa, de la Municipalidad como también en distintas redes sociales, pero hasta ayer no hubo respuesta al caso.

Desde la redacción nos comunicamos vía telefónica con la Municipalidad, donde nos proveyeron el contacto directo de Cotreco, donde en principio respondieron que desde la próxima semana se estaría regularizando el servicio y que todo obedece a una “falta de acuerdo” entre la institución y la firma tercerizada, pero luego, una de las encargadas expresó que no podían dar más datos y que es su jefe, de nombre Diego, sería el responsable de hablar con los medios.

Ante la insistencia, sugirió un número para que se comunicaran con la redacción, pero no devolvieron la llamada. Para entender la situación nos comunicamos con Freide Rodríguez, del departamento de prensa de la Municipalidad, quien dijo no estar muy al tanto de la situación y que vería la forma de tener una respuesta. Pese a que brindamos los números del diario, no respondieron.

Según versiones, la comunidad se quedaría por un buen tiempo sin el servicio hasta que el problema interno entre Cotreco y la Municipalidad se resuelva.

Sin acuerdo

De acuerdo a los datos, el conflicto entre la empresa Cotreco, representada por Enrique Engel, y la Comuna limpeña, administrada por Carlos Palacios (ANR), sería que en la firma de contrato de adjudicación existía el compromiso de la institución municipal de "alquilar" tres camiones a la firma recolectora para cubrir con el servicio toda la ciudad. El acuerdo era que la empresa privada pondría como contrapartida otros tres vehículos.

Sin embargo, la Municipalidad no cumplió con el acuerdo, afectando el servicio. El contrato entre Cotreco y la Comuna limpeña precisamente fue firmado por el intendente Palacios a espaldas de la Junta Municipal, según los antecedentes.