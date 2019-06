Bebé de 25 semanas con respirador manual desde hace 12 horas

Familiares de un bebé prematuro de apenas 25 semanas aguardan por una cama de terapia intensiva desde pasado el mediodía de este martes. El bebé se encuentra en el Hospital de Limpio,con respirador manual.

Un bebé de apenas 25 semanas, nacido por cesárea de urgencia, se encuentra con respirador manual en el Hospital Materno Infantil de Limpio desde las 12:30 de este martes, informaron familiares.

Su madre, Viviana Martínez (19) tuvo complicaciones en la gestación por lo que debieron extraerle al pequeño antes de llegar a término.

Desde el mediodía se busca terapia intensiva y pese a que el pedido ya ingresó al sistema de SEME, a casi 12 horas, aún no se tienen buenas noticias para esta familia.

Intentamos comunicarnos con la Dra. Leticia Pintos, encargada de Terapias Intensivas del Ministerio de Salud, pero no respondió a llamadas ni mensajes. Milder Melgarejo, encargado de Comunicación de la cartera sanitaria aseguró que están al tanto del pedido, pero que hasta el momento no había novedades. Aclaró que ellos sólo se encargan de derivar los pedidos y no de encontrar las camas.