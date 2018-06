Bejarano justifica apurones

El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, argumentó que hicieron “cumplir la ley” para justificar la “acelerada” anulación del contrato de explotación minera una empresa internacional y la adjudicación a una persona de cuestionada solvencia.

“Lo que hemos hecho es aplicar la ley”, justificó Bejarano, indicando que la Ley Minera establece “falta de pago de los cánones y regalías” como motivo de cancelación del contrato. Agregó que tampoco les correspondía notificar previamente ni dar ningún plazo de subsanación para que la empresa pague el monto que adeudaba, según dictaminaron abogados del Viceministerio.

Bejarano igualmente defendió que, tras cancelar el contrato de Minas Paraguay, el Viceministerio de Minas y Energías otorgó uno nuevo a Gerónimo Martín Finestra, un abogado con cuestionada solvencia técnica y económica para la explotación minera.

Justificó diciendo que Finestra asesora a empresas del sector minero en nuestro país, aunque la ley prohíbe la concesión a testaferros o personas que no demuestren solvencia por sí mismas. El decreto del presidente Horacio Cartes por el que se le concede la explotación minera en Paso Yobai a Finestra salió incluso antes que la aprobación en el Congreso.

Sobre la premura para conceder el permiso de explotación una vez anulado el contrato anterior, Bejarano dijo que "la benevolencia o maldad que tiene la ley minera, que no la he hecho yo ni este gobierno, sino que es del 2007, habla de quien primero solicite el bloque. Lastimosamente, las concesiones se dan así y no se licitan".

"Lo que hemos aplicado es la Ley que dice que el primero que llega una vez liberado el bloque, acreditando solvencia económica y financiera, (se le otorga el permiso). Él no dice: 'Yo, abogado (Finestra), tengo la solvencia técnica'. Esto está refrendado por un geólogo autorizado y el geólogo es el que prepara los planes de trabajo. Financieramente, los requerimientos son ínfimos, sobre todo en la etapa prospectiva”, justificó el viceministro.

En otro momento, sobre la cancelación del contrato a Minas Paraguay, dijo que no importa que el canon que debían pagar era de US$ 1.300 y la inversión que ya habrían realizado era de US$ 20 millones. Bejarano dijo: "Lo único tajante para mí es que debo aplicar la ley".

“Se hacían señas e insistían en votar”

Por su parte, la senadora Desirée Masi informó sobre cómo se dio la votación ese día. Dijo que tuvo un rápido tratamiento por la moción de preferencia solicitada por el senador Víctor Bogado, luego Enzo Cardozo pidió el adelantamiento, al igual que Gustavo “Pipo” Alfonso (ex gobernador guaireño acusado de estar involucrado en el negocio del oro y de estar detrás de la falsa renuncia de Rodolfo Friedmann), Derlis Osorio y Blanca Lila Mignarro.

“La senadora Blanca Lila Mignarro informó que este señor (Gerónimo Finestra) había sido recibido en la Comisión de Hacienda. En el expediente no estaba el nombre de la empresa”, acotó Masi.

Afirmó que el caso no le cerraba, por lo que dejó constancia de que no pensaba participar de eso, razón por la cual dio su voto en contra. “Se hacían señas e insistían que se vote”, dijo.

“Más allá que se haya incumplido o no el canon, quiero saber como Senado cuáles son los antecedentes. ¿Tiene capital? ¿Qué antecedentes tiene este señor? Porque si le va a quitar a uno, se supone que es para darle a alguien con solvencia”, opinó en diálogo con ABC Cardinal.

Finalmente, dejó un mensaje para el nuevo Gobierno: “Que suspendan el loteamiento de las tierras paraguayas, porque eso es lo que están haciendo: están loteando la República del Paraguay”.