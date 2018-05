“Beto” Ovelar, molesto con sus colegas

El senador Silvio “Beto” Ovelar fustigó a sus colegas de bancada y a algunos medios de comunicación porque no se logró el quórum para tratar la renuncia de Horacio Cartes. Dijo que Mario Abdo debe dar un “lavado de cabeza” a sus senadores.

“Puede que sigamos el mismo derrotero... y si no se tienen los números, vamos a esperar a que termine este periodo parlamentario (...) Yo no tengo, personalmente, capacidad para convencer a mis colegas. El único que puede modificar esta situación es el líder Marito”, expresó Ovelar tras el fallido encuentro en la Sala Bicameral del Congreso. Solo 13 de los 45 senadores estuvieron presentes y la sesión no pudo realizarse. De esos 13, nueve eran senadores cartistas, dos de Unace y dos de Colorado Añeteté: el propio Ovelar y Juan Carlos Galaverna.

Ovelar admitió que existe un quiebre dentro del Partido Colorado y lo que ahora más conviene es la unidad del partido. Aseguró que Mario Abdo está consciente de que esto es necesario, pero dijo que sus colegas “no son conscientes” de que su decisión de no comparecer hoy en el Congreso daña a esa unidad.

“Beto” Ovelar, conocido como “Trato apu’a” por comprar votos en las elecciones de 2013, fustigó a sus colegas y dijo que muchos de ellos “le temen a la línea editorial de ABC, Última Hora y Telefuturo”, a quienes acusó de influenciar sobre las decisiones de los legisladores. “No digo que seamos valientes, sino que somos los únicos pelotudos que vamos a ser escrachados”, adelantó.

Por último, afirmó que solo él y Galaverna acataron la postura de Abdo Benítez y que este debe dar un “akaky’o” (lavado de cabeza) a los otros legisladores de Colorado Añeteté para que se acepte la renuncia de Cartes.