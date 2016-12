Bomberos imputados piden liberación de fondos

Miembros del directorio de los Bomberos Voluntarios, imputados por la Fiscalía, solicitan que Hacienda desembolse unos G. 2.300 millones que afirman son para pago de salarios. Afirman que no recibir el dinero podría afectar al servicio.

Elías Ramírez, segundo comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y Rolando Valdez, protesorero nacional de la institución, ambos parte de los 11 imputados en la causa por presunta lesión de confianza y otros que investiga el fiscal Ángel Ramírez, solicitan la liberación del dinero alegando que no existe impedimento legal.

Los mismos presentaron varios documentos con los que ellos afirman, se deja en claro que Hacienda no puede seguir reteniendo los fondos que son para el pago de salarios. Específicamente son tres, uno de ellos es una nota del Ministerio Público donde informa que no existe ningún oficio que impida el pago. En un mismo sentido opinó la Abogacía del Tesoro al igual que el juez Walter Mendoza, quien atendió un amparo presentado por un sector de los bomberos que denuncian las irregularidades.

El pago que esperan corresponde al periodo de abril hasta mediados de septiembre, quedando aún pendiente el resto del año, afirman. Aseguran que ya están atrasados con el pago de salarios a consecuencia de esto, así como con el pago de IPS para los miembros del directorio y de dependencias como el centro de alarmas. Si la situación persiste, los servicios de recepción de alertas se verán afectados.

De igual manera minimizaron las denuncias en contra del directorio del CBVP.“De esas siete cosas que denunciaron, el fiscal hizo imputación por dos cosas, producción de documento no auténtico pero en su carácter de uso, y sobre una supuesta compra de una camioneta en el que imputa por una supuesta estafa, son los dos únicos puntos que imputó de siete que ellos acusaron. El monto de la imputación no supera G. 100 millones, muy diferente de lo que ellos en la denuncia hablan, que es un desfalco de G. 1500 millones. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos en el sentido”, afirmó Ramírez

De igual manera cuestionaron a Gabriel Taddey uno de los que impulsa las denuncias de irregularidades contra la dirigencia del los bomberos y que solicitó la retención de los fondos. “Hay que aclarar que no es síndico del CBVP, porque fue echado por robo y no por el Directorio sino por su propia compañía de Luque”, indicó Valdez. Consultados del porqué no presentaron denuncia penal por el supuesto robo contra Taddey afirman que están recabando las pruebas.