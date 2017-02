Bella Vista: roban súper de la esposa del intendente

Por Antonio Caballero, corresponsal

BELLA VISTA. Cuatro hombres encapuchados se alzaron con un botín cercano a los G. 100 millones, tras robar un supermercado ubicado en el centro de esta ciudad. El negocio es propiedad de la esposa del actual intendente.

De acuerdo a los datos proporcionados, el robo habría ocurrido en la madrugada del viernes en el supermercado propiedad de Francisca Graciela Reyes, esposa del actual intendente de la ciudad de Bella Vista, departamento de Caazapá, Estanislao Silvero (PLRA).

Las primeras investigaciones indican que los hombres actuaron con mucha tranquilidad, encapuchados y con guantes, con el objetivo de no dejar huellas. Pese a que el local cuenta con cámaras de seguridad, los intrusos tomaron sus precauciones para no ser identificados y se alzaron con G. 40.000.000 en efectivo, US$ 3.000 dólares, 10.000 pesos argentinos y prendas por más de G. 20.000.000, entre otros objetos de valor.

El jefe de la comisaría de Buena Vista, Suboficial Óscar Mendoza, dijo que están realizando las investigaciones y que los ladrones ingresaron por la puerta principal, que es de vidrio, utilizando una herramienta que se le llama pies de cabra para forzar la entrada. Según se presume, volvieron a salir por el mismo lugar y se alejaron caminando por el costado de la iglesia local. El vehículo lo dejaron en un lugar alejado.

En otro momento, el jefe policial dijo que se presume que son personas de la zona, que saben que el local tiene cámara de seguridad, y por eso se cubrieron el rostro.

La vivienda particular de la propietaria del local se encuentra al costado del negocio robado, pero nadie se percató que el centro comercial estaba siendo saqueado.

Hasta ahora, no se tienen datos sobre el paradero de los presuntos ladrones, según los datos policiales.