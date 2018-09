Fatal vuelco de bus de NSA

Un bus de Nuestra Señora de la Asunción (NSA) volcó hoy en Santa Fe, Argentina, con más de 50 pasajeros a bordo. Se habla de al menos un muerto, tres heridos graves y varios con lesiones leves. El colectivo salió de Paraguay y debía llegar a Buenos Aires.

El accidente de tránsito se produjo poco después de las 03:00 de este sábado sobre la Ruta N° 11, a la altura de la localidad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, Argentina, informaron medios del vecino país.

El portal local San Justo Noticias y la radio San Justo reportan que se trata de un ómnibus de la empresa paraguaya Nuestra Señora de la Asunción (NSA), que había salido de Asunción y debía llegar esta mañana a Buenos Aires.

De acuerdo a los primeros informes, la unidad de transporte de larga distancia se desplazaba con 63 pasajeros a bordo, varios de los cuales resultaron con lesiones tras el vuelco. Se menciona que inclusive una de las pasajeras, de 80 años de edad, murió camino a un centro asistencial.

El diario digital El Litoral, de Santa Fe, confirma que la fallecida es una mujer de nacionalidad paraguaya, quien era llevada de urgencia al hospital José María Cullen cuando no soportó las lesiones.

Se habla igualmente de al menos otros tres pasajeros con heridas graves, quienes debieron ser trasladados a la capital provincial debido a su estado. Entre los 63 pasajeros había al menos 10 menores de edad.

“IBA A MUCHA VELOCIDAD”

Un vecino de la zona mencionó a San Justo Noticias que el colectivo de NSA iba a gran velocidad y aparentemente no pudo sortear una primera curva sobre la Ruta 11. “El colectivo iba a mucha velocidad y evidentemente no se percató de la curva. Yo en un momento lo intenté cruzar pero fue imposible, así que continúe detrás del mismo. Lamentablemente no tardó en pasar lo que tenía que pasar… Al llegar a la curva no lo pudo sostener en el asfalto y al tocar la banquina dio dos vueltas y derrapó en el pasto. Gracias a Dios no había tránsito a esa hora sino esto pudo ser terrible”, relató.

“EL COLECTIVO EMPEZÓ A HACER ZIG ZAG”

A su vez, María Sol, una de las pasajeras del bus, relató que el bus se salió de control y empezó a hacer zig zag antes de volcar. “Yo venía despierta y de golpe sentí que el colectivo empezó a hacer zig zag y que el conductor intentaba encauzarlo nuevamente hasta que no pudo más y volcamos”, detalló.