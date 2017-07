Cartismo insiste con aprobar actas mau

Los senadores cartistas buscan aprobar en sesión extraordinaria las sesiones mau del 28 y el 31 de marzo. Preside el Senado Jorge Oviedo Matto, en lugar de Fernando Lugo, quien se encuentra ausente. La sesión comenzó con fuertes discusiones.

La primera sesión presidida por la comisión directiva designada irregularmente se inició con incidentes cuando asumió el senador Jorge Oviedo Matto (Unace) en lugar de Fernando Lugo, quien se encuentra ausente por cuestiones de salud. El senador liberal Miguel Abdón Saguier cuestionó a Oviedo Matto, diciéndole que no reconocía su presidencia, a lo que éste respondió: “Usted quiere estar acá sentado y no le da la edad, ni los votos”.

Los senadores cartistas, luguistas, de Unace y liberales llanistas buscan aprobar las actas del 28 y 31 de marzo pasado, en la que los 25 se reunieron en sesiones mau, a partir de la vigencia irregular de la nueva comisión directiva de la Cámara Alta.

El senador Eduardo Petta (disidente) señaló que dichas actas no pueden ser tratadas porque son violatorias del reglamento. “Los actos son nulos, no podemos reconocer la nueva mesa directiva”, sostuvo. En la misma línea, la senadora Desirée Masi (PDP) indicó que hay contradicciones en el pedido de aprobación. “Hay cuatro párrafos que se contradicen y no reconocemos las reuniones del 28 y 31 de marzo. Deslindamos responsabilidad de cualquier consecuencia de las decisiones que se tomen”.

Por su parte, Jorge Oviedo Matto, quien preside la sesión, solicitó ser orador y en su ponencia afirmó que el escrito de inconstitucionalidad presentado por los disidentes “falta a la verdad”.