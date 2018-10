Buzarquis, a juicio oral

La jueza María Griselda Caballero decidió que el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis irá a juicio oral, donde enfrentará las acusaciones por lesión de confianza y usurpación de funciones. El político dijo estar conforme con la decisión.

Tras la audiencia con la jueza María Griselda Caballero, esta determinó que el senador liberal Salyn Buzarquis, acusado por la Fiscalía por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas cuando era ministro Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Por su parte, el senador manifestó que está conforme con la decisión del Juzgado, y que de hecho él mismo “quería ir a juicio”, pues asegura que será su oportunidad de exhibir todos los documentos que demuestran que no cometió los delitos que se le imputan. No hay pago alguno, no hay perjuicio alguno. Tengo documentos nuevos que aparecieron hoy del Procurador donde dice que el Estado paraguayo no tiene deuda alguna, no hay demanda. Yo quiero ir a juicio oral y yo lo pedí, ojalá que mañana sea”, manifestó el político.

Al consultársele por qué motivo está acusado si no existe delito según él, respondió que enfrenta este proceso “por una falsa denuncia y una persecución de Horacio Cartes y su empleado Ramón Jiménez Gaona que se quedó con Tape Porã”, dijo.

Buzarquis añadió que “agradece” a la jueza por llevar el caso a juicio. “Si quería prolongar esto a lo mejor mi abogado no se presentaba hoy y seguía el proceso, pero queremos juicio porque tenemos los papeles que demuestran que todo fue una gran mentira”, insistió el legislador.

Cuando se le preguntó por qué motivo se alargó si él dice tener las pruebas, enfatizó que esto se debió a que “la fiscala nunca pidió estos papeles que estoy mostrando. Victoria Acuña siempre fue blanqueadora de delincuentes y ella también es delincuente, y cobarde. ¿Por qué no vino hoy? Porque nunca hizo una diligencia, nunca pidió un informe”, criticó Buzarquis.

Agregó que mañana mismo solicitará que el juicio sea “de ser posible en 8 días, y voy a pedir que sea público en serio”, aseveró.

Por su parte, el fiscal René Fernández señaló que hasta la fecha se encuentra todavía pendiente de pago la adeudado en el MOPC, y que “ha sido generada esta deuda”.

El agente aseguró que se tienen los elementos de prueba suficientes para sostener la acusación en un juicio oral y público.